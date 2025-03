Ansoumana Dione souligne la plus grosse erreur politique de Sonko et Diomaye

Ansoumana DIONE souligne la plus grosse erreur politique de SONKO et Diomaye : infliger à tort une injustice à de braves travailleurs sénégalais.

Le Premier Ministre Ousmane SONKO et le Président Bassirou Diomaye Diakhar FAYE sont très loin d’être de bons leaders. Ils ont tous les deux commis la plus grosse erreur politique qu’ils vont incessamment payer : infliger à tort une injustice à de braves travailleurs sénégalais. Dans le passé, jamais l’on a vu d’honnêtes citoyens vivre autant de tracasseries, dans les ministères et autres directions, sur la base de raisons vraiment fallacieuses. Considérer, par exemple, le cas d’Ansoumana DIONE et une dame de la Direction Générale de l’Action Sociale qui était même dans l’équipe de campagne de Ousmane SONKO en 2019, comme étant des emplois politiques ou fictifs, c’est très mal appréhender le fonctionnement de notre système de santé, l’expérience avérée en santé mentale de l’un des plus grands défenseurs des droits des malades mentaux reste sans équivoque. Aujourd’hui, ils sont près de trois milles pères et mères de familles, envoyés en chômage par ce nouveau régime qui était censé sauver le Sénégal.

En réalité, les sénégalais ont commis également la plus grosse erreur en votant pour un projet alors que l’élection présidentielle n’est absolument rien d’autre qu’un rendez-vous entre un homme et un peuple. Ce gouvernement n’a pas pour mission de servir les citoyens, son seul objectif étant sanctionner ceux qui ne sont pas de leur côté. Or, en politique, il est mieux préférable de faire augmenter ses militants ou sympathisants et non le contraire. En clair, le Président Bassirou Diomaye FAYE et son Premier Ministre Ousmane SONKO se sont faits plus d’ennemis, pour avoir mis fin ou cautionner tous ces licenciements arbitraires, condamnés par le peuple tout en entier. En fait, un régime salvateur ne peut pas commettre de telles forfaitures, les sénégalais étant naturellement contre l’injustice. Tous ces contrats bloqués, par exemple, à la Direction Générale de l’Action Sociale par Monsieur Boucar DIOUF, nourrissaient des familles entières, plongées dans la précarité, pour la plupart, des cas sociaux engendrés par un travail social.

Le 07 mars 2025,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)