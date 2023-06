Antoine Diome : « J’avais averti, mais vous n’avez pas pris garde… »

Après les émeutes de juin 2023, qui ont fait seize (16) morts et plusieurs blessés, le gouvernement a fait face à la presse pour apporter des précisions de taille. Le Ministre de l’intérieur Antoine Felix Abdoulaye Dione a profité de l’occasion pour asséner ses vérités. « Aujourd’hui au Sénégal si vous n’êtes pas d’accord avec moi, vous organisez une attaque contre mon domicile. Vous n’êtes pas d’accord avec moi, mais vous demandez à ce qu’on m’insulte sur les réseaux sociaux. Vous n’êtes pas d’accord avec moi, mais vous jetez la personne à la critique populaire. Alors, est-ce que c’est ça le modèle démocratique dont on a hérité des anciens et de nos prédécesseurs », s’interroge le ministre.

« Est-ce que nous voulons vivre dans une société où certains n’auront plus le droit de parler, car ils auront peur d’être attaqué s’ils expriment leur position. Et ça à commencer avec la presse », se désole Antoine.

« J’avais averti, mais vous n’avez pas pris garde. Si vous avez bonne souvenance. Lorsque les résultats des élections présidentielle ont commencé par être publié par certains médias locaux. D’ailleurs ce sont les bureaux de votes du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord qui ont commencé en premier de Publier. Ousmane Sonko était en tête et tout le monde applaudissait. Lorsque plus tard on a vu que c’est le candidat sortant, son excellence Macky Sall avait des scores énormes tout de suite une conférence de presse a été organisé pour dire à ces médias s’ils n’arrêtent pas de publier ses résultats, ils seront attaqués », regrette le ministre chargé de la sécurité intérieure du pays.

« Après y avait eu l’attaque de la RFM. Est-ce qu’on va accepter de vivre dans un pays où si nous ne sommes pas d’accord avec une personne on est condamné à se taire. Ce n’est pas le Sénégal que nous connaissons et dont on a hérité », fustige le ministre.

Mamadou Yaya Souaré (stagiaire) pour Xibaaru