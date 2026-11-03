Appel au boycott des RS : Dr Madior Ly dénonce l’effondrement du modèle numérique de PASTEF

Dans une tribune consacrée à l’appel au boycott des réseaux sociaux (RS) lancé par les patriotes, Dr Madior Ly critique ce qu’il présente comme le modèle politique de PASTEF, qu’il estime essentiellement construit autour de la mobilisation numérique. Selon lui, le parti n’aurait jamais disposé d’un véritable projet de développement pour le Sénégal.

Le membre du Cercle des Cadres de La République des Valeurs (CECAR) décrit une stratégie fondée, pendant plusieurs années, sur une forte présence numérique, avec des profils qu’il qualifie de faux, des groupes WhatsApp et Telegram fermés ainsi que des pages diffusant simultanément les mêmes contenus. À ses yeux, cette organisation visait moins à convaincre par les idées qu’à imposer un rapport de force dans l’espace numérique et à donner l’image d’une majorité.

Dr Madior Ly estime également que cette dynamique s’est accompagnée de pressions sur des personnalités issues des milieux culturel, politique et religieux. Il évoque des artistes, des influenceurs, des journalistes, des responsables politiques et des chefs religieux qui auraient été victimes d’insultes, de menaces et de campagnes de dénigrement. Certains auraient, selon lui, fini par afficher leur soutien au mouvement sous la pression.

Il dénonce aussi une instrumentalisation des émotions dans les débats publics, souvent présentés, selon son analyse, comme une opposition entre le patriotisme et la trahison, sans véritable place pour la nuance ou le débat contradictoire.

Pour l’auteur, ce modèle serait aujourd’hui en perte de vitesse. Il avance notamment que la jeunesse mobilisée autour du discours du changement est confrontée à des difficultés qui l’ont conduite, pour une partie, à tenter l’émigration irrégulière vers l’Espagne. Ceux qui restent seraient désormais davantage préoccupés par leurs conditions de vie que par les promesses de transformation politique.

Dr Madior Ly considère par ailleurs que l’exercice du pouvoir aurait révélé, selon lui, l’absence de doctrine économique et d’équipe suffisamment préparée. Il estime que les slogans et les mobilisations sur les réseaux sociaux n’ont pas été suivis de résultats à la hauteur des attentes.

Il établit un lien entre les difficultés économiques actuelles du Sénégal et ce qu’il considère comme les limites du projet de PASTEF. Il évoque notamment la vie chère, les entreprises à l’arrêt et le recul des investisseurs, avant de conclure que la popularité numérique ne saurait remplacer une politique de développement.

« La vente de vues ne gère pas un pays. Le buzz ne remplit pas les assiettes », écrit-il en conclusion.