Approvisionnement en mouton : La population de Bignona entre le marteau et l’enclume 

En visite dans les différents points de vente de la région de Ziguinchor, l’adjoint au gouverneur de la région a rassuré quant à la disponibilité en nombre important de moutons.

Pour étayer ses propos l’autorité a fait une comparaison avec la campagne 2022 où la région avait reçu « environ 17 mille bêtes » contre 17 500 cette année. Cependant, force est de constater sur le terrain que, certes il y a des moutons ça et là mais c’est parce qu’ils n’ont pas encore trouvé preneur à cause de leur coût presqu’insoutenable par les clients.

Sinon, on se rendrait compte qu’en réalité, il n’y a pas assez de moutons dans la région car au cours du CRD préparatoire de la Tabaski, l’attente en mouton pour la région de Ziguinchor était estimée à 23 mille têtes.

Et donc, le chiffe avancé par le gouverneur est largement en deçà de l’attente. Les populations commencent à s’interroger sur l’impact des subventions que l’Etat annonce toujours sur le secteur de l’élevage car elles pensent que cela n’a aucune conséquence positive sur la poche du sénégalais moyen.

C’est pourquoi, elles invitent l’Etat à prendre de nouvelles mesures surtout concernant les régions du sud où plusieurs paramètres entrent en jeu pour rendre les prix du moutons inaccessibles.

Les vendeurs évoquent le prix du transport et des aliments de bétail élevé, les transporteurs à leur tour parlent du prix du carburant et autres frais sur la route et tout est supporté par les acheteurs maillon faible de la chaine à qui on impose toute la charge.

Une discrimination positive pour ces régions lointaines serait la bien pour soulager d’avantage les pères et mères de famille qui sont hantés chaque année à l’approche de la fête du mouton

L.Badiane pour Xibaaru