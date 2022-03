APR : le ministre d’Etat et le cabinet du Président accusés de…

LES MINISTRES D’ETAT, DIRECTEURS DE CABINET ONT BRULE LA LETTRE DE MISSION DU PRESIDENT !

Ce lundi 21 Février, s’est tenue une réunion secrète et très sélective d’un petit nombre de responsables de l’A.P. R de la commune des parcelles assainies dans les locaux de la présidence. Ainsi, en convoquant cette rencontre de copinage loin de la base, les ministres d’Etat directeurs de cabinet du Président Augustin TINE, Mahmouth SALEH et le ministre Mor NGOM viennent de brûler la lettre circulaire du président Macky SALL adressée aux militants et responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar.

Nous jugeons que cette réunion tenue à huis clos et en catimini, parrainée par le ministre d’Etat Augustin TINE, commissaire politique dans les 19 communes du département de Dakar, est une violation flagrante de l’esprit de la lettre circulaire en date du 14 février 2022 du président Macky SALL.

Nous lui rappelons qu’après le naufrage électoral du 23 Janvier dernier dans le département de Dakar et particulièrement dans la commune des parcelles assainies, le président Macky SALL, dans sa lettre, a fortement recommandé l’unité en ces termes :

«…La conférence des leaders de BBY à l’unanimité, a décidé de tourner la page de la division et de la concurrence dans toutes les communes et d’ouvrir une nouvelle page de réconciliation, d’unification et de remobilisation de toutes les composantes de notre coalition.»

Par conséquent, pour la matérialisation de cette volonté du président, nous exigeons une démarche inclusive et transparente qui recueillera les préoccupations militantes de l’ensemble des camarades. Dans la même foulée, nous rejetons fermement cette concertation clanique, sectaire et indigne qui dévoie la mission d’intérêt général de la coalition et accentue les divisions qui gangrènent le parti.

En définitive, face à cette énième forfaiture, nous demandons à tous les camarades qui sont soucieux de relever le défi de cet appel à la remobilisation et à la réconciliation, à prendre cette lettre circulaire du président Macky SALL comme le seul guide du militant qui nous mènera vers la reconquête du département de Dakar et de la commune des parcelles assainies aux prochaines élections législatives du 31 Juillet.

Pour le collectif des responsables de l’A.P. R des Parcelles Assainies, ont signé :