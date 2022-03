Podor : les femmes de Benno se mobilisent pour adouber Abdoulaye Daouda Diallo

Dans le but de dérouler le tapis rouge à Abdoulaye Daouda Diallo pour ses importants efforts dans leur émancipation économique et leur autonomisation, les femmes du département de Podor se mobilisent pour se rendre le 27 mars à Bokki Dialloubé, le fief du Ministre.

D’ores et déjà, c’est l’effervescence dans le département, car, la présidente des femmes de l’APR Podor, et 2ème vice présidente de l’assemblée Nationale, Yata Sow, est en train de mettre les bouchées doubles pour démontrer à la face du monde que les femmes du département, en tant que forces vives, sont derrière leur parrain, le Ministre Abdoulaye Daouda Diallo qui, sous l’égide du Président Macky Sall et dans la mise en œuvre de sa politique à l’égard des femmes, s’est toujours mis aux premiers rangs pour les distinguer, notamment dans leur autonomisation économique.

Réunies derrière leur présidente, l’honorable député Yetta Sow, elles ont déjà ficelé un riche programme qui démarre, le matin, par une journée de consultations médicales, avec des séances de dépistage du cancer du col de l’utérus et du sein. Cette activité sera suivie d’une foire commerciale pour valoriser les produits locaux. Dans l’après-midi, va se tenir un panel sur l’autonomisation économique des femmes rurales, qui sera suivi, dans la soirée, par une animation culturelle avec le musicien Baaba Maal et les chanteurs locaux.

Le 27 mars donc sera un moment d’intense communion et de remobilisation politique, en perspective aux prochaines législatives, et verra des invités d’honneur comme Mesdames Ndèye Saly Diop Dieng et Fatoumata Tall, respectivement Ministres de la Femme et de la Famille, et de la Jeunesse.

Mais cet évènement grandeur nature sera marqué d’une empreinte indélébile avec un grand hommage qui sera rendu au parrain-Ministre des Finances et coordonnateur départemental de l’APR Podor, Abdoulaye Daouda Diallo, en guise de reconnaissance à ses efforts réussis dans le cadre de la promotion et l’accompagnement des femmes, mais aussi par rapport aux multiples services qu’il leur a toujours rendus en mettant en œuvre les instructions du chef de l’Etat Macky Sall.

Ce sera aussi l’occasion pour toutes les femmes du département de réitérer leur engagement derrière le coordonnateur de BBY pour le rôle important qu’il a joué pour la coalition au pouvoir et les importants résultats électoraux qu’il a engrangés depuis l’avènement du Président Macky Sall au pouvoir, avoisinant même les 90%. De sorte qu’en perspective aux législatives, les femmes de Podor derrière Yetta Sow se rassurent et savent que les choses se dérouleront comme elles ont toujours été.