APR : Saourou Sène et Annette Seck nommés à de nouvelles responsabilités

L’Alliance pour la République (APR) a procédé à de nouvelles nominations au sein de ses structures dirigeantes, à travers deux décisions présidentielles datées du 24 octobre 2026.

Selon les décisions rendues publiques, Saourou Sène a été nommé coordonnateur du Mouvement national des Enseignants républicains. Il aura ainsi la responsabilité de diriger cette structure éducative affiliée au parti.

Dans une seconde décision, Annette Seck a été nommée secrétaire nationale à la Santé et à la Prévention.

À travers ces nominations, l’APR procède à des changements dans son organisation interne, notamment dans les secteurs de l’éducation et de la santé. Les différentes structures du parti ont été invitées à assurer la stricte application de ces décisions présidentielles.