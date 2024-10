Serigne Abdou Lahat Mbacké Bou Ndoulo est dans tous ses états. Le président du mouvement « And falat Macky en 2019 » reproche à ce dernier de garder les gouvernails de l’Alliance pour la République (Apr), parti dont il est membre, après la perte du pouvoir. Ce choix de l’ex-président sénégalais mine leur parti, affirme-t-il dans un entretien accordé à Source A.

« Depuis la chute du régime de Macky Sall, l’Apr est secouée par une crise interne. Il n’y a plus d’ambiance dans le parti. Plusieurs leaders politiques ont quitté le navire pour lancer leur propre parti. Et tout ça, c’est à cause de Macky Sall », accuse l’interlocuteur du journal avant de marteler : « Ce dernier ne peut pas rester au Maroc et continuer à piloter le parti via son téléphone portable. » Fort de tous ses constats, le responsable politique se démarque de la coalition formée par l’Apr et ses alliés, « Takku Wallu Senegaal », pour les élections législatives anticipées du 17 novembre prochain.

« Depuis la Présidentielle du mars 24 [dernier], nos activités sont à l’arrêt. Mais, avec les législatives anticipées, nous sommes en train de dérouler nos activités dans le département de Mbacké avec nos militants et sympathisants. On était dans le Benno Bokk Yakaar avec Macky Sall. Mais pour le moment, nous n’avons reçu aucune consigne de vote. Dans les jours à venir, nous allons organiser une conférence de presse pour dévoiler notre position et soutenir la coalition idéale », justifie-t-il.