Démission PRP : Déthié Fall perd son secrétaire national à la communication

L’adhésion du Dr Abdoul Aziz Mbodji au Parti républicain pour le progrès (PRP) se conjugue au passé. Dr Mbodji a décidé de tourner le dos à ses camarades de parti. Dans une déclaration, l’ancien secrétaire national à la communication et coordonnateur départemental de Kaolack du PRP y soutient qu’il quitte «le PRP avec un cœur brisé». «J’ai porté partout les couleurs et la voix du PRP.»

Abdoul Aziz Mbodji rappelle : «J’ai eu de belles expériences avec le parti et mes camarades. Je suis devenu maire de la commune de Ndiédieng avec le parrainage du Prp et du président Déthié Fall sous la bannière de Yewwi askan wi. J’ai été désigné comme chargé de communication et porte-parole du Réels, synonyme de non-adhésion à l’Ams.»

Il est aussi revenu sur ses misères à la mairie de Ndiédieng. «Après mon élection, je suis resté dans l’opposition en poursuivant le combat pour un changement démocratique qualitatif dans la gestion du pays au sein de Yewwi askan wi, malgré la vague de ralliement à Benno Bokk Yaakaar de presque tous les maires élus de l’opposition dans le département de Kaolack. Cette décision m’a valu l’isolement de ma commune et les tentatives d’asphyxie de ma mairie», fait savoir Dr Mbodji. Qui indique avoir «parrainé, investi, battu campagne et voté et fait voter pour le candidat Déthié Fall» et lui avoir «donné le meilleur de ses résultats dans toutes les communes et dans tous les départements».