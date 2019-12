Après le foot, Cristiano Ronaldo veut être…

Alors que sa fin de carrière n’est même pas encore d’actualité, Cristiano Ronaldo sait visiblement de quoi sera faite sa retraite. Et ce pourrait être étonnant puisque la star portugaise se voit bien faire… un film à Hollywood.

Cristiano Ronaldo (34 ans) souhaite continuer à truster les sommets. C’est en tout cas ce que le pensionnaire de la Juventus Turin en Serie A a déclaré, lors de la 14e édition des Conférences Internationales organisées par le Sports Council de Dubaï. Et ce que prouve sa préparation physique irréprochable, même en période de fêtes de Noël.

Ronaldo: « Je me prépare pour une nouvelle vie »

L’ancien Madrilène a également assuré: « Le plus important est de toujours garder la motivation pour maintenir ce niveau élevé. Je n’ai plus à prouver quoi que ce soit à moi-même et à ma famille, maintenant je dois en profiter. »

Pour la retraite en revanche, CR7 a quelques idées en têtes. Parfois étonnantes. A l’avenir, Ronaldo se voit bien tenter sa chance et faire un film à Hollywood. « Je me prépare pour une nouvelle vie dans laquelle je veux participer à de nouvelles choses: améliorer mon anglais, faire un film à Hollywood… Et pour cela, il faut sortir de sa zone de confort, en savoir plus et me mettre au défi, quelque chose que j’aime, justifie le Portugais. Et bien sûr, entourez-vous de gens intelligents. »

En attendant, Cristiano Ronaldo semble pleinement concentré sur sa carrière actuelle, le football. Le joueur aurait même deux records en tête, celui du nombre de buts de Pelé, et celui de l’Iranien Ali Daei, qui en est à 109 unités en sélection, soit seulement 10 de plus que le Portugais.