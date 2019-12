Un mari violent frappe sa femme en pleine rue… regardez ce que vont faire ces passants ! (vidéo)

Un mari violent face à ses actes

La violence conjugale est un acte puni par la loi. Qu’il s’agisse de violences physiques, psychologiques ou sexuelles. Dans cette vidéo, on peut voir un couple en pleine dispute. Les images ont été enregistrées à Huancayo, au Pérou, et montre un homme en train de s’en prendre à sa femme. Le mari violent la frappe et la tire jusqu’à la faire tomber au sol. Mais une chose est certaine, ce lâche ne s’attendait probablement pas à ce que tous les témoins de la scène lui tombent dessus. Lorsqu’on est enfant, on nous apprend pourtant une règle simple. Ne fais jamais aux autres ce que tu ne veux pas qu’on te fasse. Basique.

Frappé par plusieurs hommes

Mais certaines personnes ayant été élevées dans un contexte violent reproduisent parfois les mêmes schémas une fois adulte. Bien que cela n’excuse aucune forme de violence conjugale. La femme de la vidéo reste assise au sol, probablement pour éviter de nouveaux coups. Puis sans prévenir, une dizaine d’hommes débarquent autour du couple. Ils ont vu ce qui s’est passé. Ils savent ce que cette femme vient de subir. Et on peut en toute logique imaginer que ce n’est pas la première fois que cela se produit. Dans son malheur, cette jeune femme aura eu de la chance d’avoir des témoins. À cet instant, elle l’ignore encore, mais ces hommes lui ont probablement sauvé la vie.

Cette femme a eu la vie sauve

Les hommes en question ont fait passer un sale quart d’heure à ce type. Et c’est bien tout ce qu’il mérite. À la fin de la vidéo, les urgences arrivent. On imagine (on espère) que la femme portera plainte et que la justice prendra cette affaire de violence domestique au sérieux. Libérée de l’emprise de son bourreau, on ne peut que lui souhaiter de refaire sa vie loin, très loin de cet homme. On vous laisse découvrir la scène. Que pensez-vous de l’acte de ces hommes ? Pensez-vous que l’on soit forcé de faire justice soi-même aujourd’hui ?