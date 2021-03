Après sa démission…Les jeunes de l’ANC tirent sur Mbaye Niang

Déclaration politique de la Convention Nationale des jeunes de l’ANC après la démission du Président

La jeunesse de l’ANC a pris acte de la décision de désertion de Mbaye Niang responsable du mouvement des jeunes de l’ANC. Cette décision dénote une absence de maturité de l’homme qui a bénéficié de toutes les largesses du président du parti dont il a détenu tous les postes de responsabilité auquel il a eu droit. Ne sachant comment justifier sa décision, qui ne nous surprend guère, il tente de fustiger un bilan auquel il a pris fait et cause par le passé.

Il fait partie du bilan et a défendu avec véhémence le président sur ses réalisations. Quelle incohérence. Comment peut-on dire une chose hier et soutenir son contraire aujourd’hui. De 2014 à nos jours il a accompagné et défendu la cause de l’ANC partout ou l’occasion lui est donnée de parler au nom du Président Moussa SY et sa fonction de Mairie.

Ce qu’il faut dire c’est que lui-même symbolise ce bilan car fraichement débarqué et n’ayant aucune expérience politique ni administrative, Le président Moussa Sy lui a porté au pinacle en le recrutant comme cadre avec un salaire honorable et des avantages costauds.

Sur le plan politique malgré sa venue tardive, il a hérité un certain nombre de positions grâce à son bienfaiteur qui nourrissait du reste beaucoup, de bonne intention à son endroit. C’est son soutien qui lui a valu sa posture de responsable des jeunes de l’ANC. Si Moussa SY qui a transformé de fond en comble le visage de la Commune dont il est le Maire depuis 2009 n’a pas de bilan, cela révèle son incohérence et sa malhonnête intellectuelle.

Dire que la jeunesse de l’ANC a démissionné avec lui c’est insulter notre intelligence car cette jeunesse si chère digne connue pour son dévouement et sa loyauté infaillible au président du parti ANC, Moussa SY, ne suivrait jamais un déserteur égoïste et imbu de sa personne.

Sa soit disant mobilisation constituée de deux pelés et trois tondus était réductible au membre de sa propre famille flanqués par des aigris.

Aucun responsable jeune reconnu de l’ANC n’a assisté à cette mascarade politique qui ne disait pas son nom.

Bénéficiant de la confiance de la jeunesse, il aurait dû prendre le soin d’en aviser l’instance avant de prendre sa décision, ne serait-ce que par respect à l’endroit de ses camarades jeunes qui lui ont porté et soutenu quand besoin s’est fait sentir malgré son impopularité d’à l’époque. Toute la population des Parcelles Assainies est aujourd’hui excédée par cette trahison et ce manque de reconnaissance notoire auquel, elle a eu droit.

S’agissant du déshonorable député Alioune Badara Diouf dont on connait comment il est élu, sa présence sur les lieux à côté d’adversaires irréductibles du président Macky Sall pour cautionner les attaques outrancières dirigés contre le régime du président, n’en demeure pas moins une hérésie, ce qui est un acte de lâcheté et de déloyauté. Il a déçu son monde mais cela ne nous surprend guère venant de lui. Surtout dans un contexte politique ou le président

appelle à l’union des forces. Et il se permet de poser des actes de nature à fragiliser la coalition Benno book yakar.

Fort de notre engagement à relever les défis politiques et de développement interpellant le pays en général et les Parcelles Assainies en particulier, la jeunesse de l’ANC, marque sa solidarité et sa fidélité sans faille au président de notre parti Monsieur Moussa SY.

La Convention National des

Jeunes de l’ANC / WOOTE DEGG

​Fait à Dakar le, 24 mars 2021