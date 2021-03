Le Sénégal a enregistré 12.808 cas de tuberculose…en 2020

En 2020, le Sénégal a enregistré 12 808 cas de tuberculose, d’après les estimations du ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Présidant la journée mondiale de lutte contre la maladie, hier mercredi, 24 mars, le ministre de tutelle a signalé que la région de Dakar, à elle seule, concentre 44%.

Par ailleurs, au Sénégal, 67% des cas ont été détectés chez les hommes avec une dominance chez les jeunes. Toutefois, un tiers des malades n’ont pas été reçus dans les structures de santé et ne sont ni diagnostiqués ni traités, ce qui favorise la transmission communautaire, selon le Secrétaire général du ministère de la Santé et de l’Action sociale, Alassane Mbengue, cité par le journal le Soleil et repris par Emedia.

En 2020, le nombre de décès liés à la Tuberculose est de 420, soit 16 décès pour 100 000 habitants.