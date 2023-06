Après Sonko…Un marabout menace Macky : « j’ai des gens dans l’armée »

Que se passe-t-il au Sénégal ? Ce si beau pays est devenu une véritable foire d’empoigne. D’un côté, des politiciens menacent de brûler le pays et défient publiquement le président de se salir les mains s’il veut se mesurer à eux. Et de l’autre des religieux sapent l’autorité de l’Etat et font montre d’une certaine forme de dangerosité en infiltrant les forces de l’ordre et de sécurité. Xibaaru n’a rien inventé. C’est un marabout qui vient de déclarer qu’il a des éléments à lui dans la police, la gendarmerie et dans l’armée qui sont avec lui…

Après Ousmane Sonko qui a défié Macky et mis à exécution sa seconde vague meurtrière qui a fait 16 morts selon la police et 23 morts selon Amnesty International, c’est un grand marabout qui menace le Président Macky Sall. A eux seuls, Sonko et ses rebelles ont fait 16 morts. Mais ce marabout, tel qu’il se raconte, pourrait renverser Macky Sall. Il a fait étalage de sa force à l’occasion de la célébration de son anniversaire par ses fidèles.

Serigne Moustapha Sy le monsieur bien nommé qui fêtait son anniversaire, a mis en garde le Chef de l’Etat, Macky Sall. Le comble, on est dans une République où des personnes peuvent se permettre de dicter leurs lois. Prêtons oreille à ce grand monsieur qualifié comme étant le guide moral des Moustarchidines. Serigne Moustapha Sy se définit comme étant un grand chef religieux, mais voilà qu’il est un véritable cas.

Serigne Moustapha Sy a l’habitude de verser dans la menace, certains qualifient cela comme étant un véritable rapport de force. Du reste, à chacune de ses sorties, Serigne Moustapha Sy qui met en jeu sa crédibilité, est taxé de radical. Le marabout se définit comme étant un homme qui la mainmise sur toutes les sphères du pouvoir. Serigne Moustapha Sy ose défier : « S’ils touchent à moi, ils sauront que j’ai des éléments dans la police, dans l’armée et dans la gendarmerie, mais également de vaillants fidèles talibés qui sont avec moi ».

Serigne Moustapha Sy est excellent, lorsqu’il verse dans l’adversité. Serigne Moustapha Sy a demandé à ses militants du Pur d’attendre ses « instructions » pour, dit-il, « mener le combat le moment venu ». Quel combat, il s’agit ?

Serigne Moustapha Sy a évoqué l’affaire des députés du Pur, Massata Samb et Mamadou Niang incarcérés, depuis quelques mois, après avoir battu leur collègue Amy Ndiaye Gniby. Et c’est pour dire que « ce qui les a poussés à poser leur acte, si cela se répète une seconde fois, on va tout simplement écraser l’Assemblée nationale. C’est une question de principe. ».

Il va écraser l’Assemblée nationale dans un pays démocratique. Ça sent mauvais tout cela. La liberté d’expression est-elle devenue une liberté de menacer et de porter atteinte à la république ?

Moustapha Sy cherche à rajouter du feu alors que la République est sous haute tension. Les députés du PUR ont été emprisonnés depuis plusieurs semaines pour avoir agressé une de leurs collègues, qui est membre du parti au pouvoir. Cette femme agressée au moment où elle était enceinte à accouché hier d’un petit garçon. Serigne Moustapha Sy ne s’est jamais prononcé sur l’agression de cette dame.

Mais voilà, la situation du moment profite à n’importe quel opportuniste. Des religieux radicaux, dont les Présidents Abdou Diouf, Abdoulaye Wade ont toujours refusé de se plier à leur volonté, se signalent maintenant. Ils entendent mettre la pression sur le Chef de l’Etat. Serigne Moustapha Sy se prévaut d’avoir des influences au niveau de toutes les sphères de l’Etat. Voilà qui permet au guide des Moustarchidines de verser dans toutes sortes de menaces.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn