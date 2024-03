Après un nouveau sondage…L’APR et Macky décrètent la mise à mort d’Amadou Ba

Amadou Ba est passé de candidat choyé de Macky Sall à présidentiable le plus détesté de l’APR. Et ça après des sondages réalisés par des agences spécialisées. Amadou Ba est devenu la bête noire de son propre camp. Des ministres le fuient, des DG l’insultent et même des petits militants du parti APR le clouent au pilori et l’accusent d’avoir trahi Macky Sall sans donner des arguments solides. On aurait dit qu’Amadou Ba serait victime d’une cabale de responsables de l’APR qui veulent changer de candidat au cas où une véritable crise s’installe.

Des organismes et une agence étrangère ont commandité des sondages au Sénégal pour avoir une idée de ce que sera le résultat de la présidentielle. Et tous ces sondages ont donné Amadou Ba vainqueur au 1er tour avec plus 53% des voix. Et justement, c’est ce que Macky Sall ne veut pas voir et entendre. Macky Sall ne sait plus ce qu’il veut. Mais on sait une chose : il ne veut pas voir son candidat gagner…par haine.

Certains de l’APR parlent de haute trahison sans pour autant apporter des preuves à leurs accusations. Ils disent simplement « Amadou Ba a trahi le Président qui lui a tout donné ». Mais comment l’a-t-il trahi ? aucune réponse. Les faucons du Palais n’ont de cesse, ils travaillent d’arrache-pied et font tout empêcher qu’Amadou Ba soit élu Président de la République.

Mais ce que l’on sait, c’est que depuis que des sondages faits par un organisme américain établi au Sénégal, c’est la débandade dans le camp du pouvoir. Ce sondage donne Amadou Ba vainqueur au 1er tour avec près de 53% suivi par Idrissa Seck, 16% et Bassirou Diomaye Faye 14%. Et les ennemis d’Amadou Ba dans l’APR ne veulent pas le voir devenir président. Et pourtant ils ne veulent pas non plus voir un opposant accéder au pouvoir.

Alors que veulent-ils ? Selon des rumeurs persistantes, il n’y aura pas d’élections…Ils font tout pour que le processus électoral soit bloqué. Ils ne renoncent pas et essayent de convaincre toujours Macky Sall à passer outre les avis du Conseil constitutionnel et de reporter à nouveau la date de l’élection présidentielle. Le but de cette manœuvre, c’est de se donner du temps et obtenir du Président Macky Sall qu’il choisisse un autre candidat pour Benno Bokk Yaakaar.

Et Macky Sal ne fait rien pour les empêcher de comploter contre Amadou Ba qui est pourtant en tête dans les sondages. Macky Sall les regarde agir, et est devenu même leur complice. L’on dit que ce sont d’ailleurs les faucons du Palais qui ont convaincu Macky Sall à dissoudre le gouvernement et à enlever Amadou Ba de la primature. Ils ont également fait limoger du gouvernement tous les ministres qualifiés proches d’Amadou Ba.

Ils ont fait le vide pour qu’Amadou Ba soit bien seul dans sa campagne, qu’il ne soit accompagné par aucun des ténors de l’APR. Amadou Ba se lance dans sa campagne, combattu farouchement dans les rangs de l’APR. Il ne bénéficie d’aucun soutien. On veut lui saper le moral. De tous les candidats, il est le seul à être combattu farouchement dans les rangs de son propre parti.

Des sources affirment même que Macky Sall lui-même lui refuse tout appui financier pour mener sa campagne. Les faucons tirent les ficelles en ce moment en convainquant Macky Sall de ne plus soutenir Amadou Ba. Ils ont été rendus fous par les résultats du sondage fait par une agence américaine qui donnent Amadou Ba vainqueur de l’élection présidentielle dès le 1er tour. Ils préfèrent même voir un candidat de l’opposition être élu Président de la République plutôt qu’Amadou Ba.

C’est pourquoi tout le sabotage qu’ils sont en train d’entreprendre pour empêcher Amadou Ba de mener correctement sa campagne. Ils ne peuvent pas se faire à l’idée de voir Amadou Ba, Président de la République.

Papa Ndiaga Dramé