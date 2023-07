Arrestation de Sonko…Ça sent le « deal » secret avec Macky Sall

Le leader de Pastef – Les Patriotes, Ousmane Sonko a été interpellé depuis hier à son domicile à la cité Kër Gorgui par des éléments du Groupement d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) et de la Brigade d’intervention de la Police (BIP). Ousmane Sonko est depuis hier à la disposition de la justice. Toutefois, ce sont les raisons et les conditions pour lesquelles il a été interpellé, qui suscitent des interrogations. Selon les explications fournies par le Procureur de la République, Ousmane Sonko s’est rendue coupable d’avoir volé le téléphone d’une gendarme en même temps d’avoir lancé un appel à l’insurrection dans un post qu’il a publié.

Aussi rocambolesque que puisse paraître cette affaire, des doutes subsistent. Ousmane Sonko sait qu’il est surveillé de très près par les Forces de défense et de sécurité (FDS), comme du lait sur le feu, sa carrière politique y dépend. Curieusement comme par hasard, quelques jours seulement après la levée du blocus imposé par les autorités à son domicile, Ousmane Sonko revenu de la prière du vendredi, annonce qu’il était filmé par un élément des FDS et que c’était là une provocation. Voilà pourquoi, après avoir demandé à la personne mise en cause en vain de déverrouiller son téléphone, il l’a confisqué.

Quelque temps après, le scénario s’est produit, les FDS ont défoncé la porte de sa maison pour y pénétrer et prendre le téléphone tout en procédant à son arrestation. Pourquoi, la gendarme était devant le domicile de Ousmane Sonko pour prendre des photos de ce dernier qui revenait de la prière du vendredi ? Pourquoi cette intervention subite des FDS dans cette affaire ? C’est comme si tout a été préparé d’avance.

Des doutes subsistent. Xibaaru est en mesure de révéler que tout ceci cache un deal savamment élaboré. Macky Sall et Ousmane Sonko ont négocié en douce pour trouver une porte de sortie par rapport à la crise que traverse le Sénégal. Ousmane Sonko se fait arrêter, comme ça, le procès dont il est condamné par contumace, reprend. Et en ce moment, il ne fera plus l’objet d’une condamnation et pourra être éligible à la présidentielle de 2024. Depuis cette arrestation, Sonko rejoint la liste des candidats eligibles pour la présidentielle de 2024.

Ousmane Sonko et Macky Sall sont parvenus à un deal. Ousmane Sonko pourra participer à la prochaine élection présidentielle. Il s’agit d’un deal savamment orchestré et dont les principaux maîtres d’œuvre ne sont que Pierre Goudiaby Atépa et un grand marabout qui ont mené les tractations entre les deux hommes. Un deal qui ne sera qu’au détriment de Mame Mbaye Niang et de Adji Sarr qui ont intenté et obtenu la condamnation du leader de Pastef/Les Patriotes par contumace.

Ousmane Sonko condamné et n’ayant plus aucune issue pour s’échapper, joue la carte de l’apaisement. Il est dos au mur et n’a plus d’autre choix que d’avoir un recours au deal avec Macky Sall pour se tirer de la situation dans laquelle il se trouve. C’est pourquoi, personne ne peut comprendre que Macky Sall accepte de concocter un deal avec lui. Ousmane Sonko a fait trop de mal dans ce pays en faisant verser le sang de personnes innocentes.

Un homme comme lui peut-il espérer sortir de cette situation sanglante dans laquelle il a plongé le Sénégal ? Suite au deal trouvé entre Macky Sall et Ousmane Sonko, l’interpellation du leader de Pastef-Les Patriotes s’est déroulée sans des manifestations sanglantes. Du côté de Ziguinchor, c’est aussi le calme plat comme si des consignes avaient été données. L’on a aussi constaté que le bureau politique de Pastef-Les Patriotes a tardé à réagir à l’interpellation de son leader avant de sortir un communiqué où il appelle timidement les populations à la résistance. C’est dire que le deal est passé par là.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn