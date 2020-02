Arsène Wenger veut améliorer la VAR sur le hors jeu

Arsène Wenger est Directeur du développement du Football a la FIFA depuis peu et il vient de faire une proposition qui pourrait révolutionner leur hors-jeu afin d’en finir avec ces décisions infimes. Il pense qu’on doit changer la façon de juger les hors-jeux. Son idée -> Si n’importe quelle partie du corps autorisée a marquer un but (pieds, jambes, tronc, épaules, tête) est derrière le défenseur, l’attaquant n’est pas hors-jeu même si d’autres parties de son corps dépassent. Ca veut dire que pour le cas le plus récent (photo du bas), le but d’Olivier Giroud sera valable. Pour mettre l’attaquant hors-jeu, le défenseur devra tout faire pour ne pas couvrir un pied, une épaule de son adversaire par exemple.