Promovilles dans la banlieue est devenue une réalité

Le Ministre du Développement Communautaire, de l’Equité sociale et territoriale, a effectué une visite des réalisations du Programme de Modernisation des Villes du Sénégal PROMOVILLES à Yeumbeul Nord et à Keur Massar ce mardi 11 février 2020.

Pour Keur Massar, les travaux d’infrastructures ont concerné la réalisation de 5,35 km de voirie neuve, éclairée et assainie. Près de 4.5km ont déjà été réalisés et sont praticables. La pose des lampadaires a également démarré sur ces tronçons. De plus, 121 jeunes formés aux métiers du BTP. Par ailleurs, Il est prévu la réalisation de projets d’infrastructures socio-économiques telles que la construction d’un Poste de santé et d’une maternité avec logements pour l’Infirmier Chef de poste et la Sage-femme au quartier Amadou DIA, la reconstruction et l’extension de la Maison de la Femme à l’Unité 3 des Parcelles assainies, la réalisation d’aires de jeux (plateaux multifonctionnels + terrains de football).

Pour la commune de Yeumbeul Nord, les travaux d’infrastructures sont en cours pour la réalisation de 4,73 km de voirie neuve, éclairée et assainie. Plus de 3,5km ont déjà été réalisés et sont praticables, au grand bonheur des populations. La pose des lampadaires a également démarré sur ces tronçons. De plus, 112 jeunes formés aux métiers du BTP. Par ailleurs, il est prévu la réalisation de projets d’infrastructures socio-économiques telles que la construction et l’équipement de 06 salles de classe à l’école élémentaire Darou Salam à Ben Barak, de 03 salles de classe à l’école élémentaire Aliou Kébé à Diamalaye, la reconstruction du mur de clôture de l’école Yeumbeul 3 Sotrac à Aïnoumady.