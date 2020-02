L’activiste franco-béninois Kemi Seba, sous le coup d’une procédure d’expulsion que lui avait notifié les autorités sénégalaises en 2017, a décidé de revenir à Dakar ce week-end dans le cadre du procès qui l’oppose à la BCEAO.

« Trois ans après avoir été déporté du pays de la Teranga, je serai de retour ce Dimanche 23 Février à l’aéroport Blaise Diagne International pour répondre à ma convocation judiciaire comme un homme (ou une femme) de principe se doit de le faire. J’assisterai donc le lendemain à mon procès qui débutera le Lundi 24 Février à 9h. Je serai accompagné de mes avocats. Apaisé, sans rancune, sans colère, car je sais que Dieu me donne et me donnera encore plus raison demain pour chacun des sacrifices encourus pour notre peuple.