Assane Bocar Niane : « Le patriocentrisme, une seule clé pour développer le Sénégal»

En lisant le long discours de Jean JAURES, nous appréhendons, à travers son éloquence et sa pertinence, dignité et honneur, au secours de la patrie. Surtout quand il affirme : « Le courage, ce n’est pas de laisser aux mains de la force la solution des conflits que la raison peut résoudre… Le courage, c’est de chercher la vérité et de la dire ; c’est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe, et de ne pas faire écho, de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. »

Ainsi, nous appréhendons que le patriotisme nécessite un courage, une audace et une détermination. Ne lisez-vous pas dans le Saint Coran : « En vérité, Allah ne modifie point l’état d’un peuple, tant que les (individus qui le composent) ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. » (Sourate 13, verset 11) Enfin, nous sommes persuadés qu’un vrai patriote doit incarner le prototype de leadership favorable à un changement positif de la patrie.

« On ne réinvente pas la roue. » Les vertus font toujours de l’humain une personne juste et généreuse de la même façon que les vices font de lui, un corrompu, un opportuniste et un parasite social. De ce fait, tout politicien vertueux nous rappelle toujours ces hommes d’Etat comme Mamadou DIA tandis que ce mauvais Président nous fait penser à SENGHOR, DIOUF et WADE, car notre pays n’a jamais connu un bon Chef d’Etat.

Pourtant au départ, le Sénégal était bien parti et n’avait aucune difficulté pour se développer. D’ailleurs la politique d’animation rurale du Président du Conseil et la mise sur pied d’un mouvement coopératif bien managé avaient déjà commencé à produire de très bons résultats sur le plan socio-économique, mais SENGHOR a interrompu cet excellent travail en écartant le Grand Maodo du pouvoir et en nous livrant à la France : ce qui a remis notre pays dans un recommencement sans fin.

Aujourd’hui, le Sénégal a connu l’insuccès de toutes les idéologies politiques qui ont existé dans ce monde. Au début, c’était le socialisme, puis le libéralisme. Maintenant nous sommes dirigés par un ex-maoïste devenu accidentellement libéral. Quant aux communistes, ce sont les politiciens les plus stupides et les plus incohérents de notre histoire politique : ils ont partagé le pouvoir avec tous les régimes, de l’indépendance à nos jours. De tels disciples sont incapables de perpétuer les enseignements d’un Maître. Mais du reste, ce serait prétentieux pour tous les penseurs et leurs écoles confondues, d’espérer pouvoir résister contre l’endurance du temps. Le résultat est là : même les Etats comme le Cuba et la Chine, qui se disent toujours communistes, empruntent des méthodes purement capitalistes pour une transcendance conjoncturelle.

Nous sommes conscients qu’un vrai patriote doit bien comprendre que ces idéologies ne sont nullement des religions. Ce ne sont que d’efforts humains et intellectuels de personnes courageux à un certain moment de l’histoire de l’humanité. Et connaissant le courage de ces jeunes patriotes et de leur chef de file dénommé « PROS », connaissant leur aptitude dans les dimensions humaines et intellectuelles, nous sommes sans crainte qu’ils peuvent réussir à faire émerger le Sénégal, avec l’aide de Dieu.

Personnellement, si nous avions à situer leur idéologie politique, par un jugement objectif, nous évoquerions, sans hésitation, le « patriocentrisme » autour du discours du PROS qui dévoile une apologie constante du patriotisme. En effet, ce nouveau discours est très différent du nationalisme, par le fait qu’il transcende tout sentiment national pouvant conduire à l’ethnocentrisme. Ainsi cette méthode originale met à jour un nouvel élan très noble : l’amour de la patrie qui ne pourrait être mieux appréhendé qu’à travers le « patriocentrisme » : ce phénomène fédérateur qui a comme seul et unique centre d’intérêt, la patrie.

Permettez-nous de préciser que le dénommé « PROS » n’est autre que le Président Ousmane SONKO, un homme très honorable. Les gens qui l’ont connu en témoignent chaque jour. De son passage à l’ex-Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature qui a fait de lui un Haut Fonctionnaire, à son élection dans la treizième législature, en passant par cette petite transition qui a montré aux sénégalais les qualités du leadership qu’il détienne.

D’habitude, nos députés gagnent, pour la première fois, le titre d’ « honorable » avec leur entrée à l’Assemblée Nationale, mais s’agissant du PROS, le peuple l’a connu à travers son honorabilité. Donc il est entré dans l’hémicycle avec ces hautes qualités humaines et il en est sorti avec l’espoir d’une autre élection plus importante encore pour la Nation sénégalaise.

Nous avons toujours affirmé qu’il est le prototype d’homme politique favorable pour ce concept audacieux du Président WADE : « le Sénégal qui gagne. » Car il a les vertus, les connaissances et les compétences nécessaires pour le manager. Déjà au Parlement, il a montré humblement, à ses collègues, le noble comportement qu’un vrai représentant du peuple doit avoir.

Ce qui fait de lui une véritable proie de l’arbitraire. C’est-à-dire la personne idéale à abattre par le système. Oui ! La prison et/ou la mort, restent la seule solution des ennemis de la patrie. Ne savent-ils pas qu’« Il n’est pas nécessaire d’éteindre la lumière de l’autre pour que brille la nôtre… » ? (GANDHI) Toutefois, le risque ne vaut-il pas la peine d’être prise pour que la vie soit mieux vécue ? Méditons, donc, sur ces paroles de Henry David THOREAU qui dit : « sous un gouvernement qui emprisonne injustement, la place de l’homme juste est aussi en prison. » Précisément, devant une justice aveugle et cruelle, la loi perd totalement toute son objectivité.

Des fois, nous nous demandons, dans le cadre de l’arbitraire, jusqu’où le Président de la République est-il capable d’aller ? Pratiquement nous ne pouvons pas parler de l’indépendance de la magistrature qui n’existe que dans le texte organique portant statut des magistrats. Vraisemblablement, c’est l’Exécutif qui dirige le parquet, décide des mandats de dépôt et dicte les verdicts des procès aux juges.

Prions le Seigneur de l’Univers de protéger notre patrie en la mettant à l’abri de tous les destructeurs de cette République.

Assane Bocar NIANE