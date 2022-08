Amnistie Karim et Khalifa : Les précisions de Serigne Mbacké Ndiaye

« La proposition d’amnistier Karim Wade et Khalifa Sall est bien de la CLP et non du Forum civil », tel est l’avis de Serigne Mbacké Ndiaye. Selon lui, ce n’est pas la première fois que leur parti aborde cette question liée à un possible retour des deux « K » sur la scène politique. « C’est notre chantier tout comme les retrouvailles de la Grande Famille Libérale que nous défendons depuis le Lundi qui a suivi notre défaite de 2012 », précise-t-il dans une note envoyé à Xibaaru.

« Il faudrait d’abord ramener plus de sérénité dans le champ politique et rendre nos rapports plus civilisés, plus cordiaux et plus humains. Ceci devait amener l’Assemblée à voter une loi d’amnistie qui permettrait à Khalifa SALL et à Karim WADE entre autres de recouvrer tous leurs droits leur permettant de participer à des élections », avait déjà proposé Serigne Mbacké Ndiaye qui clame la paternité de cette proposition.