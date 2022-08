Mamadou Diallo : « Le prochain premier ministre devrait avoir le profil de… »

RÉGRESSION DU POUVOIR…Par Mamadou Diallo

Au Sénégal un monstre est train d’être créé et ne regrettons pas les conséquences de demain. Le paysage politique sénégalais est en pleine mutation soutenu par un leader politique qu’on peut comparer à un gourou. Malgré les difficultés de la vie, certains partis politiques ont pu montrer la différence entre sympathisants et militants: on peut en citer PASTEF et le PDS. La transhumance décriée et combattue pendant des décennies voit son déclin ; une des victoires de la démocratie sénégalaise à mettre dans le bilan du président de la république

La promulgation des résultats montre un recul de la coalition du pouvoir et cette régression peut être analysée sur plusieurs points

-L’abandon du terrain prenant les sénégalais comme du bétail alors qu’ils oublient que l’achat de conscience ne paie plus dans les urnes. Malgré l’implication de l’argent utilisé par votre coalition votre résultat a été décevant. Président votre seule victoire dans ces élections est l’enterrement définitif des transhumants dans l’espace politique sénégalaise cela vous pouvez vous en glorifier

-L’arrogance : c’est au Sénégal où l’on voit un politicien nommé faire le vide autour de lui, sa première esquisse le recrutement de gardes de corps se créant des ennemis imaginaires

-Le mensonge ; faire des promesses sans lendemain

-Les votes sanctions ; principale cause de votre déconvenue dans ces élections, le choix des candidats opéré sans concertation, décision d’une seule personne s’appuyant sur ces prérogatives au sein de la coalition pour imposer sa dictature. Le revers de la médaille se retourne sur vous. Les critiques fusent de partout sur le casting dont on vous fait porter le chapeau, les responsabilités doivent aussi être situées. Président toute promesse est une dette l’application des sanctions doit être appliquée sans un poids deux mesures. Pour cet avertissement je pense au département de Saint –Louis sacrifié par un responsable politique qui impose toujours ses actes sans discussions

Président un pays ne se dirige pas par l’émotion qui est votre principale tare. Votre bilan est reluisant aucun opposant ne peut le nier de Dakar aux autres contrées du Sénégal

Le prochain premier ministre devrait avoir le profil de ton ministre de l’intérieur. Une ministre qui a organisé deux élections en six mois ou la violence et la contestation ne se sont pas fait sentir de par son calme ,son professionnalisme et son charisme .Président tout travail bien fait mérite une récompense

Mamadou Diallo Poulo Dierry