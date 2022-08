Macky veut nommer cet homme comme PM…Benno se révolte

Nomination premier ministre…Voici la plus grande folie de Macky

Le président Macky Sall sait créer des surprises quand il le faut. La preuve, depuis quelques mois il traîne les pieds sur la nomination du nouveau premier ministre. A dix-huit (18) mois de la fin de son second mandat, le locataire du Palais n’est toujours pas en mesure de « délivrer » le peuple. Mais des noms sont avancés et des profils du nouveau PM sont dessinés par des analystes, hommes politiques et journalistes. Mais une personne s’est auto-disqualifiée dans cette course à l’investiture. Choisir ce leader politique s’est se suicider politiquement.

Si on en croit l’enseignant-chercheur, Ngouda Mboup, le Gouvernement du Sénégal est démissionnaire depuis le 21 décembre 2021. Et la non nomination d’un premier ministre est une des causes de cet état de fait. Cette situation impacte négativement le fonctionnement de toute l’appareil étatique. Pour preuve, le traditionnel conseil des ministres ne s’est pas tenu depuis deux mercredis consécutifs. Au vu de la situation actuelle, le Président de la République est contraint de réformer son gouvernement pour finir tranquillement son mandat.

Dans cette course aux investitures, le nom d’un outsider vient d’apparaître. Et ce n’est personne d’autre qu’Idrissa Seck. « Je suis formel, à moins que le président de la République ne change ou décide de changer au dernier moment. Mais jusqu’à ce dimanche 21 août 2022, à 18 h, Idy devrait hériter de la Primature. Le président avait déjà fini de faire le choix de ses hommes pour la composition du prochain gouvernement. Mais à son retour de voyage (Mali, Tchad…), il a opéré quelques changements », a révélé le journaliste Serigne Mansour Sy Cissé.

Si ce que dit le confrère s’avère être une vérité, ce qui est peu probable. Alors cela voudrait dire que le chef de l’Etat Macky Sall a complètement perdu la tête. Mettre Idrissa Seck à la tête de la primature est la dernière bêtise qu’il pourrait faire. L’ancien maire de Thiès représente tout ce que les sénégalais détestent. Depuis qu’il a trahi toute une République, il est devenu un véritable zéro politique. Il ne pèse plus son pesant d’or d’antan. Il ne peut aucunement occuper un poste aussi stratégique…

Idrissa Seck n’a pas hésité à tourner le dos à l’opposition pour cheminer avec Macky Sall. Le locataire du Palais, qui voyait en lui une bonne affaire, est très vite déçu de ses résultats. Parqué au Conseil Économique Social et Environnemental (CESE), il s’est planté en beauté aux dernières élections. Lors des locales de janvier 2021, un novice politique l’a humilié. Avec les moyens colossaux qu’il disposait, lui et Yankhoba Diattara ont été incapable d’empêcher que Dr Babacar Diop prenne le contrôle à Thiès. Une défaite que Macky n’avait jamais programmée.

Le patron de Rewmi est de nouveau envoyé au front pour se rattraper aux élections législatives. Là aussi c’est une catastrophe. Le président du CESE était totalement absent de la campagne. Avant de se faire engloutir par la toute puissance de Yewwi Askan Wi. En deux élections, il s’est fait laminer dans son fief, ce qui prouve qu’il ne pèse plus rien politiquement. S’aventurer à le nommer premier ministre, c’est prendre le risque de gouverner avec la plus mauvaise équipe gouvernementale.

Le locataire du Palais ne devrait pas se laisser embarquer dans cette aventure dangereuse. Choisir un leader qui a perdu deux élections d’affilée, c’est se tirer une balle. En faisant ce choix, il prendrait le risque de faire voler sa coalition en éclat. Car on se souvient que le choix d’intégrer Idy à Benno n’avait pas fait l’unanimité. De sources sûres, Xibaaru est en mesure de dire que beaucoup de membres de Benno sont prêts à abandonner le Macky…si Idy est porté à la tête de la primature.

Alors, Macky Sall peut rectifier le tir avant qu’une telle aberration ne devienne réalité. Vouloir constituer un nouveau gouvernement ne doit pas le pousser à mettre à la tête d’un poste aussi stratégique un «zéro» politique. Des personnes compétentes pour occuper la primature pullulent dans ce pays.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru