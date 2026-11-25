Lors de l’examen de la résolution portant sur l’exécution du décret relatif à la loi de finances rectificative (LFR) 2026, le député Abdou Mbow a soulevé une question préalable sur le fondement de l’article 83 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Dans une intervention particulièrement critique à l’endroit de la majorité parlementaire de Pastef, il a dénoncé ce qu’il considère comme une instrumentalisation de l’institution à des fins de règlement de comptes politiques.

Prenant la parole pour défendre sa démarche, le parlementaire a qualifié l’initiative de « mascarade institutionnelle », estimant que l’Assemblée nationale est progressivement transformée en un espace de confrontation politique. Au cœur de ses critiques figure la résolution visant le décret du président de la République, une démarche qui, selon lui, soulève des interrogations au regard du principe de séparation des pouvoirs.

« Une résolution parlementaire n’est pas un instrument magique qui permet de neutraliser un décret présidentiel », a-t-il martelé. Abdou Mbow estime que les députés auraient plutôt dû saisir les juridictions compétentes, notamment le Conseil constitutionnel ou la Cour suprême.

Le député a ensuite accusé la majorité de vouloir utiliser l’Assemblée nationale comme une tribune pour régler des différends politiques. « L’Assemblée nationale n’est ni une propriété, ni le siège de votre parti politique, ni un théâtre destiné à mettre en scène vos batailles politiques », a-t-il lancé.

Il a également reproché aux députés de Pastef de fragiliser les institutions à travers leurs initiatives parlementaires successives. Pour lui, l’exercice du pouvoir suppose le respect des règles institutionnelles et la prise en compte des préoccupations des Sénégalais, plutôt que la multiplication des bras de fer.

Dans une formule particulièrement sévère, Abdou Mbow a comparé l’Assemblée nationale à « une vache folle qui ne sait pas où donner de la tête ». Il a ensuite rappelé à la majorité que sa supériorité numérique dans l’hémicycle ne lui confère pas le droit de disposer des institutions comme d’un patrimoine politique. « Vous avez peut-être la majorité des sièges, mais vous n’avez pas le droit de disposer des institutions comme de votre patrimoine politique », a-t-il insisté.

Le parlementaire a par ailleurs élargi ses critiques aux rapports entre certains députés et les hauts fonctionnaires. Il a dénoncé les menaces qui seraient adressées à des comptables et à des agents de l’administration dans l’exercice de leurs fonctions. « De quel droit vous menacez les comptables, les fonctionnaires qui ont fait de cette République une République ? », a-t-il interrogé, au cours d’une intervention ponctuée de passages en wolof.

Abdou Mbow a enfin conclu sa prise de parole par une remarque ironique adressée au banc du gouvernement, avant de réaffirmer que, malgré leur position minoritaire à l’Assemblée nationale, les députés de son camp entendent rester fermes sur le respect des institutions républicaines.