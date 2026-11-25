Le tribunal correctionnel de Dakar va trancher, le 9 décembre prochain dans l’affaire de diffamation opposant la société Ecotra, appartenant à l’homme d’affaires Abdoulaye Sylla, à Fadilou Keïta, ancien directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Après les plaidoiries, le juge a mis l’affaire en délibéré.

Les avocats de la partie civile ont déploré les déclarations de Fadilou Keïta, faites lors d’une émission diffusée sur la chaîne YouTube Sans Limites. « Ecotra a obtenu une hypothèque de 2,2 milliards sur des terrains de la CDC si ay ‘’Tapalé’’ » avait-il déclaré.

Prenant la parole, Me Seyni Ndione a évoqué les conditions dans lesquelles l’opération immobilière entre Ecotra et la CDC a été mise en place. « C’est une vente à l’état pur. C’est un terrain nu que j’avais acheté. Il a fallu l’intervention de Cheikh Ba, qui dirigeait alors la CDC », a-t-il expliqué. Selon lui, Ecotra avait mandaté Sirage pour procéder à l’achat et effectué les virements nécessaires.

Au titre de la réparation du préjudice subi, Me Seyni Ndione a réclamé 5 milliards de FCFA à titre de dommages et intérêts.

Son confrère, Me Demba Ciré Bathily, est également revenu sur le montage immobilier portant sur six villas aux Almadies, auxquelles Abdoulaye Sylla avait souscrit pour un montant d’un milliard de FCFA chacune.

Selon sa version, les terrains concernés avaient fait l’objet d’une hypothèque à la suite de difficultés rencontrées dans le cadre du projet. Il affirme que les sommes versées par son client ont notamment permis de lancer les travaux et de payer la banque.

Il a également évoqué une ordonnance de saisie datant de 2020, avant l’arrivée de Cheikh Ba à la tête de la CDC.« Mon client Abdoulaye Sylla a été dépeint comme quelqu’un de nébuleux. Il a été traité de voleur alors que c’est un homme d’affaires honorable », a martelé Me Demba Ciré Bathily.

Me Baboucar Cissé a, pour sa part, estimé que le délit de diffamation était constitué. Il reproche à Fadilou Keïta de n’avoir apporté aucune preuve à ses accusations selon lesquelles Ecotra a obtenu deux milliards de FCFA de manière nébuleuse. L’avocat a également contesté les explications du prévenu concernant l’ordonnance de saisie et la procédure de rétractation. « C’est un voleur qui crie au voleur », a-t-il lancé, avant de qualifier la CDC d’« escroquerie institutionnalisée ».

Dans ses réquisitions, le procureur de la République a estimé que les faits n’étaient pas suffisamment clairs. Il a demandé au tribunal de surseoir à statuer afin de permettre d’y voir plus clair sur les opérations en cause et de vérifier s’il n’existait pas un éventuel montage. « Pour moi, il faut impérativement surseoir pour statuer. Je reste sur ma demande et ordonner un sursis à statuer », a-t-il déclaré.

Une position contestée par la défense. Me Clédor Ly a soutenu que son client ne présenterait pas d’excuses. Il a rappelé que Fadilou Keïta avait expliqué que la CDC ne devait rien à Ecotra et à d’autres acteurs. « J’attends la définition de “tapalé” et de la diffamation », a-t-il lancé, avant de solliciter la relaxe pure et simple de son client. Me Demba Ciré Bathily a ensuite répliqué sur l’exception soulevée par le parquet.

Source : Seneweb