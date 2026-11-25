Selon un communiqué de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA), trois colonels des forces armées sénégalaises ont été promus au grade de général de brigade à compter du 3 décembre 2026. Ces promotions s’inscrivent dans le cadre des évolutions au sein de la hiérarchie militaire.

Il s’agit des colonels Amadou Makhtar Ndiaye, directeur général du Centre des hautes études de défense et de sécurité (CHEDS), Thierno Ndour, chef de cabinet du ministre des Forces armées, et du médecin-colonel Abdou Razack Ndiaye, directeur du Service de santé des armées.

Cette vague de promotions s’accompagne également d’un changement à la tête du CHEDS. Le général de brigade Amadou Makhtar Ndiaye prendra la direction de cette institution spécialisée dans la réflexion stratégique, la formation et les questions de défense et de sécurité. Il succédera, à compter du 3 décembre, au général de brigade Jean Diémé.