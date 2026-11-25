À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des nations de Beach Soccer 2026, prévue du 28 novembre au 6 décembre à Saly, le sélectionneur national Oumar Ngalla Sylla a dévoilé sa liste définitive de 15 joueurs. Huit fois champion d’Afrique, le Sénégal vise un neuvième sacre continental devant son public.

Cette sélection s’appuie sur plusieurs cadres expérimentés, notamment le capitaine Al Seyni Ndiaye, gardien emblématique ayant participé aux huit sacres des Lions, et Jean Paul Ninou Diatta, élu meilleur joueur de la précédente édition en 2024.

La principale nouveauté du groupe est la présence d’Ousmane Théophile Nguer, qui fait son entrée dans la sélection définitive par rapport au dernier groupe de préparation.

Sacrés lors des cinq dernières éditions, les Lions auront pour objectif de confirmer leur domination sur la scène continentale et de conserver leur titre à domicile. Le Sénégal tentera ainsi de décrocher une neuvième couronne africaine devant son public.