L’île d’El Hierro, dans l’archipel espagnol des Canaries, a enregistré un nombre record d’arrivées de migrants par la voie maritime atlantique. Le mardi 24 novembre, plus de 2 100 personnes ont rejoint l’île à bord d’embarcations parties des côtes africaines. Selon l’agence espagnole de presse EFE, il s’agit d’un record pour une seule journée en Espagne.

Cette vague d’arrivées a été marquée par un décès. Parmi les personnes secourues figurait également un nourrisson âgé de seulement quatre jours, né en pleine mer. Un épisode qui illustre une nouvelle fois les conditions particulièrement difficiles dans lesquelles s’effectuent ces traversées.

Ces arrivées font suite à deux journées déjà marquées par d’importantes opérations de secours. Les autorités avaient pris en charge environ 800 migrants le lundi 23 novembre et 425 autres la veille, dimanche. Le précédent record quotidien, établi à 1 580 arrivées le 14 novembre dernier, a ainsi été largement dépassé.

Les personnes secourues sont originaires de plusieurs pays africains, notamment du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée, de la Guinée-Bissau, du Burkina Faso, de la Mauritanie et du Mali. Un ressortissant yéménite figurait également parmi les migrants.

Sur les dix premiers mois de l’année 2026, les autorités espagnoles ont recensé plus de 13 000 arrivées irrégulières par voie maritime dans l’archipel des Canaries. D’après les données du ministère espagnol de l’Intérieur, ce chiffre représente une baisse de 5,5 % par rapport à la même période en 2025.