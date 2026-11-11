Assemblée : Le projet de budget 2027 du ministère de l’Éducation rejeté en commission

Le projet de budget 2027 du ministère de l’Éducation nationale a été rejeté à la majorité par les députés. Réunie ce mercredi 11 novembre 2026, la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, élargie à la Commission de l’Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, a émis un avis défavorable sur le texte défendu par le ministre Moustapha Mamba Guirassy.

Pour l’exercice 2027, le budget du ministère est arrêté à 980 813 105 069 FCFA en crédits de paiement et à 1 054 459 900 879 FCFA en autorisations d’engagement. En 2026, les crédits de paiement s’élevaient à 990 750 780 275 FCFA. Cette évolution représente une baisse de 9 937 675 206 FCFA, soit une diminution de 1 %.

Prenant la parole devant les commissaires, Moustapha Mamba Guirassy a rappelé la finalité de l’action de son département, déclarant que « derrière les programmes, les infrastructures, les plateformes et les statistiques, il y a une réalité, une seule : l’enfant sénégalais ».

Au cours des débats, les interventions des parlementaires ont notamment porté sur la refondation du système éducatif. Les députés ont préconisé une meilleure implication des enseignants, l’adoption d’une loi sur la carte scolaire ainsi que la mise en place d’un cadre de concertation avec les collectivités territoriales.

Les parlementaires ont également dénoncé un manque de sincérité budgétaire et relevé des incohérences entre la loi de finances initiale et la loi de finances rectificative. Ces réserves ont conduit à un vote défavorable sur le projet de budget 2027 du ministère de l’Éducation nationale.