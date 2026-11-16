Le président du parti Nékal fi Askan wi, Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, a vivement critiqué ce dimanche les députés de Pastef, qu’il accuse de bloquer le vote du budget. Il s’exprimait lors de l’inauguration de la permanence départementale de son parti à Mbacké.

Selon lui, le budget « n’est ni celui de Samba ni celui de Demba », mais « celui du peuple ». Il rappelle qu’il finance l’éducation, la santé, la sécurité dans les quartiers, l’Administration et les politiques sociales, notamment les bourses familiales. « Lorsque vous vous opposez à ce budget, vous vous opposez en réalité au pays », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Celui qui s’oppose à cela trahit le peuple. »

Le leader politique plaide pour la dissolution de l’Assemblée nationale. Il affirme que, « selon ce qui a été dit », le président de la République disposerait de cinq jours à partir du 2 décembre pour la prononcer.

Il a également établi un parallèle avec le blocage du débat d’orientation budgétaire reproché à Benno Bokk Yaakaar, qui avait valu au chef de l’État la menace d’une dissolution. « Entre celui qui avait bloqué le débat d’orientation budgétaire et celui qui bloque aujourd’hui le vote du budget, lequel mérite davantage d’être sanctionné ? », s’est-il interrogé.

Il va plus loin en demandant des sanctions pénales : « Ceux qui bloquent le budget, ceux qui bloquent le fonctionnement du pays doivent être traduits devant la justice. Ils doivent être envoyés en prison. C’est ma conviction. Les députés ont trahi le peuple. »

Sur le bilan des deux ans du régime, il a déploré que Diomaye Faye et Ousmane Sonko n’aient « rien fait » dans le département de Mbacké. Il évoque un « espoir brisé » pour le peuple et la jeunesse, la cherté de la vie et la mort de jeunes en mer.

Source : Seneweb