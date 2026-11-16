L’ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, a salué le compromis ayant conduit à la prorogation d’un an du mandat de la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo. Dans une publication sur le réseau social X, il estime que cette décision permet d’éviter une rupture institutionnelle, après l’échec des négociations diplomatiques autour de l’élection d’un nouveau responsable.

« Je crois bien que l’heure du sursaut est arrivée pour la Francophonie avec ce 20ème Sommet de Phnom Penh qui n’a pas réussi, nonobstant de difficiles négociations diplomatiques, à élire un nouveau ou une nouvelle Secrétaire général(e) », écrit-il.

Pour Mankeur Ndiaye, la prolongation d’un an du mandat de la dirigeante rwandaise constitue un compromis permettant de préserver la continuité institutionnelle de l’organisation.

Il a également adressé ses félicitations au président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et au ministre des Affaires étrangères, Cheikh Niang, pour leurs efforts ayant permis d’aboutir à cet accord.

L’ancien chef de la diplomatie sénégalaise donne par ailleurs rendez-vous aux membres de la Francophonie au Canada, où se tiendra le 21e Sommet les 7 et 8 septembre 2028.