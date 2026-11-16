Le Collectif Noo Lank exprime sa préoccupation face aux tensions autour de l’examen du projet de loi de finances initiale pour l’exercice 2027. Dans un communiqué, l’organisation appelle l’Exécutif et l’Assemblée nationale à faire preuve de responsabilité et à privilégier l’intérêt général, dans un contexte marqué par de fortes difficultés économiques et sociales.

Tout en rappelant que l’initiative de la loi de finances relève exclusivement de l’Exécutif, chargé de sa préparation et de sa présentation, Noo Lank souligne que les députés ont la responsabilité de l’examiner, de le discuter, de l’amender dans les limites prévues par la loi et de procéder à son adoption. Le collectif insiste ainsi sur la responsabilité partagée, mais différenciée, des deux institutions.

Il dénonce les clivages politiques, les calculs partisans et les postures politiciennes susceptibles de compromettre le processus budgétaire. Pour Noo Lank, le budget de la Nation ne doit pas devenir un instrument de confrontation ni être pris en otage par des rivalités institutionnelles.

Le collectif estime cette situation d’autant plus préoccupante que les populations continuent de faire face à la cherté de la vie, au chômage et à la précarité. Il évoque également les drames liés à la migration irrégulière, notamment le naufrage survenu au large de Lompoul, qui a fait 42 morts et un seul rescapé.

Pour l’organisation, cette tragédie illustre les insuffisances des politiques publiques en matière d’emploi, de formation, d’insertion professionnelle et de perspectives économiques. Elle considère que la lutte contre les réseaux de passeurs et le renforcement de la surveillance maritime, bien que nécessaires, ne peuvent remplacer une véritable politique en faveur de la jeunesse.

Face à cette situation, Noo Lank invite les autorités exécutives et législatives à dépasser leurs divergences et à replacer les préoccupations des populations au cœur de leurs priorités. Le collectif n’exclut pas, en concertation avec les forces vives de la Nation, d’appeler à une grande manifestation pacifique si les tensions persistent. Il entend ainsi réclamer le respect de la dignité humaine, la prise en charge des urgences sociales et des réponses concrètes aux aspirations des Sénégalais.

« La jeunesse sénégalaise ne doit plus avoir à choisir entre subir le désespoir chez elle et risquer la mort en mer », conclut le collectif, qui appelle à faire prévaloir la responsabilité sur les calculs politiques.