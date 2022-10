Assemblée…L’opposition vote à l’unanimité le budget du ministère de l’environnement !

Les travaux en commission se poursuivent toujours à l’Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi de finances 2023. Les députés de la 14e législature, après le passage des ministères des finances et du budget et du ministère de l’économie, du plan et de la coopération, ce mercredi, c’est au tour de deux autres ministères stratégiques de passer en commission devant la représentation nationale.

Les débats se sont déroulés dans le calme et la sérénité et en toute responsabilité entre les parlementaires des trois groupes parlementaires venus nombreux.

Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, le Pr Moussa Baldé et le ministre de l’environnement et du développement durable ont fait face aux députés pour défendre en commission leurs budgets.

Pour la première fois depuis le début des débats, l’opposition a unanimement voté pour le ministère dirigé par Alioune Ndoye et majoritairement celui de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Pour le dernier ministère en question, trois abstentions ont été notées à l’issue du vote qui aura duré sept tours d’horloge. Lire la suite en cliquant ICI