Le Bureau de l’Assemblée nationale, réuni ce vendredi 27 novembre 2026 sous la présidence d’Ousmane Sonko, a adopté quatre propositions de résolution portant création de commissions d’enquête parlementaires. Les investigations envisagées concernent notamment la gestion de la dette publique entre 2012 et 2026, les financements impliquant Banco Santander et l’utilisation des fonds spéciaux de plusieurs institutions de l’État.

La gestion de la dette publique sénégalaise figure parmi les principaux sujets visés par ces commissions d’enquête. Les députés souhaitent examiner les opérations financières de l’État sur la période 2012-2026, afin de faire la lumière sur la gestion de la dette au cours de ces quatorze années.

Une deuxième commission sera consacrée à la mobilisation, à la structuration et à l’exécution des financements auxquels Banco Santander a participé dans le cadre de projets publics au Sénégal.

Les parlementaires entendent également enquêter sur le Programme décennal de gestion des inondations et le Projet d’assainissement des dix villes. La gestion et les conditions d’exécution de ces deux programmes seront ainsi soumises à l’examen des députés.

La quatrième commission portera sur l’utilisation des fonds spéciaux de la Primature, du Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT) et du Conseil économique, social et environnemental (CESE), sur une période allant de 2004 à 2026.

Avant leur mise en place effective, les quatre propositions de résolution seront transmises au ministre de la Justice par le président de l’Assemblée nationale. Cette procédure, prévue par l’article 54 du Règlement intérieur, doit permettre de recueillir, dans un délai de quinze jours, un avis sur d’éventuelles interactions entre les objets des enquêtes parlementaires et des procédures judiciaires en cours.

Par ailleurs, le Bureau a également examiné et adopté l’Instruction générale relative aux modalités de fonctionnement des services de l’Assemblée nationale en cas de dissolution de l’institution, conformément à l’article 3 de son Règlement intérieur.