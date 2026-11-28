Ansoumana Dione, président fondateur de l’Association sénégalaise pour le suivi et l’assistance aux malades mentaux (ASSAMM), a reçu le titre de Docteur Honoris Causa, le 26 novembre 2026. Cette distinction lui a été décernée par l’Institut africain de recherche pluridisciplinaire appliquée (IARPA), dans le cadre du Prix Faustin-Archange Touadéra, du nom du président de la République centrafricaine.

Dans une déclaration publiée à la suite de la cérémonie, Ansoumana Dione a exprimé sa satisfaction après cette reconnaissance qu’il considère comme une consécration de son engagement en faveur des personnes atteintes de troubles mentaux. Il a également dédié cette distinction au peuple sénégalais et à son épouse, Ndèye Marième Dabo, qu’il remercie pour son soutien durant les périodes difficiles.

Cette récompense vient saluer, selon lui, plus de deux décennies d’engagement dans l’assistance aux personnes vivant avec des troubles mentaux. Depuis 2000, le responsable de l’ASSAMM affirme avoir consacré son action à leur prise en charge et à la défense de leurs droits.

Il met notamment en avant le travail du Centre Ansoumana Dione de Kaolack, qui assure, selon lui, une prise en charge gratuite des personnes atteintes de troubles mentaux. Une initiative qui aurait permis à de nombreuses familles de retrouver leurs proches après des périodes de souffrance et de difficultés.

À travers cette distinction, Ansoumana Dione entend renforcer son engagement en faveur de l’accès aux soins de santé mentale. Il plaide pour que cette prise en charge devienne un droit universel, aussi bien en Afrique que dans le reste du monde. Il souhaite également poursuivre son combat pour le respect des droits des personnes confrontées aux troubles mentaux et à la toxicomanie.

La cérémonie s’est déroulée en présence de membres du corps professoral de l’IARPA et d’un ministre chargé de l’Énergie et du Commerce, qui représentait le président centrafricain, le professeur Faustin-Archange Touadéra. Plusieurs médias centrafricains étaient également présents pour couvrir l’événement, qui a réuni des personnalités africaines distinguées pour leurs contributions dans différents domaines du développement économique, social et environnemental.

Pour Ansoumana Dione, cette reconnaissance ouvre une nouvelle étape dans son parcours associatif et humanitaire, avec la volonté affichée de poursuivre son action au service des personnes les plus vulnérables.