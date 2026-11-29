L’ancien député Théodore Monteil dénonce les dérives comportementales au sein de l’Assemblée nationale et appelle à davantage de discipline dans l’exercice du mandat parlementaire. Invité du « Jury du dimanche » sur Iradio, le 29 novembre 2026, il a notamment proposé des retenues de 5 % à 10 % sur les indemnités des députés en fonction de leurs absences. Il plaide également pour un renforcement du travail des commissions parlementaires.

Pour Théodore Monteil, être député ne doit pas se limiter à représenter un parti politique ou à bénéficier des avantages liés à un mandat électif. L’ancien parlementaire de la 12e législature estime qu’une fois élu, le député doit se consacrer exclusivement à l’intérêt général et au service des populations.

« Le parti te présente, mais le mandat a été concédé par le peuple sénégalais et on est au service du peuple sénégalais », a-t-il rappelé.

Il considère ainsi qu’un parlementaire doit prendre ses distances avec les intérêts partisans pour exercer pleinement sa mission. « Quand il est élu député, il n’est pas au service de son parti ou de sa coalition. Il cesse d’être partisan. Il doit devenir quelqu’un qui est au service exclusif du Sénégal et des populations sénégalaises », a-t-il insisté.

Au-delà de cette exigence, l’ancien député a dénoncé certains comportements observés au sein de l’Assemblée nationale. Selon lui, les élus doivent adopter une conduite conforme à la responsabilité que leur confère leur fonction. « On apporte à l’Assemblée nationale ce qu’on a appris à la maison », a-t-il déclaré, estimant que les séminaires d’intégration organisés au début de chaque législature ne suffisent pas à garantir la discipline des parlementaires.

Théodore Monteil s’est également insurgé contre l’utilisation systématique du titre d’« honorable » par les députés. Il estime que cette appellation, davantage ancrée dans les traditions anglo-saxonnes, ne figure pas dans la Constitution sénégalaise.

« L’honorabilité, on vous la donne, on vous la concède de par votre comportement, de par votre façon de faire. Vous ne pouvez pas vous-même vous qualifier d’honorable. C’est ridicule », a-t-il lancé.

Pour lui, l’Assemblée nationale doit être une institution exemplaire, à l’image des valeurs de la République. « Autant l’aéroport est le miroir d’un pays, autant l’Assemblée nationale en est son image », a-t-il souligné, plaidant pour des mécanismes permettant de prévenir les écarts de conduite.

L’ancien parlementaire a par ailleurs critiqué le fonctionnement des commissions parlementaires, qu’il juge insuffisamment impliquées dans leur mission de contrôle de l’action gouvernementale. Il estime que les commissions chargées notamment de la Santé, de l’Éducation et des Infrastructures doivent jouer un rôle plus actif.

Selon lui, leur travail ne devrait pas se limiter à l’examen des projets de loi transmis par le gouvernement. Elles devraient également effectuer des missions de terrain, mener des investigations et produire des rapports permettant d’informer les citoyens.

Prenant l’exemple de la dégradation de certains établissements scolaires, notamment les lycées Seydou Nourou Tall et Charles de Gaulle de Saint-Louis, il s’est interrogé sur l’absence de missions parlementaires destinées à comprendre les causes de cette situation.

« Le rôle d’un commissaire, c’est aller chercher l’information, c’est aller éclairer la lanterne des Sénégalais, c’est creuser pour voir au-delà de la surface », a-t-il rappelé.

L’absentéisme de certains députés constitue également une préoccupation pour Théodore Monteil. Pour y remédier, il propose de sanctionner financièrement les élus qui ne prennent pas part aux travaux parlementaires. « On ne peut pas arrêter le mandat d’un député, mais on peut toucher à son indemnité », a-t-il suggéré.

Il évoque notamment des retenues de 5 % ou 10 % sur les indemnités, selon le nombre d’absences enregistrées.

« On ne peut pas compter sur la générosité naturelle des gens pour faire le travail », a conclu l’ancien parlementaire, appelant à une véritable politique de responsabilisation au sein de l’institution.