Au terme de quatre jours de tournée dans les régions de Kédougou et de Tambacounda, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est attendu ce dimanche soir dans un entretien exclusif diffusé à 21 heures sur la RTS et iTV. Le chef de l’État abordera notamment la situation nationale, les grands dossiers d’actualité, le bilan de son déplacement et la situation politique.

Cet entretien intervient à l’issue de la tournée économique du président de la République dans le Sénégal oriental. Au cours de cet échange, Bassirou Diomaye Faye reviendra sur les différentes étapes de son déplacement et les projets visités dans les régions de Kédougou et de Tambacounda.

Les grandes questions d’actualité nationale devraient également être au centre de cette prise de parole. Le chef de l’État est notamment attendu sur la situation politique, dans un contexte marqué par les tensions entre l’Exécutif et le Législatif.

Cette crise institutionnelle intervient notamment après le rejet du projet de loi de finances rectificative (LFR) 2026 par l’Assemblée nationale, ainsi que celui du projet de loi de finances initiale pour l’exercice 2027.

Cet entretien sera ainsi une occasion pour le président de la République de s’exprimer sur les principaux sujets qui marquent l’actualité nationale.