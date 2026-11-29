Le maire de la commune d’Oulampane, Sagar Coly, est décédé ce dimanche 29 novembre 2026 à Ziguinchor. Dans un communiqué, le Bureau politique national de PASTEF a annoncé la nouvelle et rendu hommage à celui qui était également coordonnateur de la section communale du parti.

Le décès de Sagar Coly a été annoncé avec une profonde tristesse par le Bureau politique national de PASTEF. Dans son communiqué daté du 29 novembre 2026, la formation politique salue le parcours d’un militant engagé et d’un homme de conviction, qui s’est consacré au service de ses concitoyens.

À la tête de la commune d’Oulampane, le défunt s’était distingué, selon le parti, par son sens du devoir, sa proximité avec les populations et son engagement en faveur du développement local. PASTEF rappelle également son attachement aux valeurs de travail, de justice et de souveraineté défendues par la formation politique.

Sa disparition laisse, selon le communiqué, « un vide immense au sein de la famille patriotique ».

Le Bureau politique national a présenté ses condoléances à sa famille, à ses proches, au Conseil municipal, aux militants ainsi qu’aux populations d’Oulampane. Il a également formulé des prières pour le repos de son âme et souhaité aux personnes endeuillées la force de surmonter cette épreuve.