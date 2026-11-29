Alors qu’Ousmane Sonko a convoqué un meeting et ouvert la porte aux ralliements, tandis que Barthélemy Dias annonce une grande coalition avec des personnalités comme Macky Sall et Idrissa Seck, l’ancien député Théodore Monteil critique les stratégies de regroupement politique. Invité du « Jury du dimanche » sur Iradio, ce 29 novembre 2026, il appelle les acteurs à dépasser les rivalités partisanes pour construire une véritable vision alternative pour le Sénégal.

L’ancien député de la 12e législature déplore une classe politique davantage préoccupée par les stratégies de conquête du pouvoir et les rapports de force que par l’élaboration de propositions concrètes pour le pays.

Pour Théodore Monteil, les initiatives de regroupement politique sont trop souvent motivées par la volonté de faire tomber un adversaire plutôt que par l’ambition de porter un projet commun. « On se regroupe pour faire tomber l’autre. On ne se regroupe pas pour proposer quelque chose », regrette-t-il.

Une démarche qu’il juge inadaptée aux besoins du Sénégal, qui, selon lui, a davantage besoin de perspectives et de réponses concrètes aux préoccupations des populations. À ses yeux, l’ambition d’accéder au pouvoir ou de combattre ceux qui l’exercent ne saurait constituer un programme politique.

« Un pays, quand on veut le diriger, il faut être une force de proposition. Il faut apporter une vision. Il faut dire : voilà où je veux mener le Sénégal à telle date », soutient-il.

L’ancien parlementaire invite ainsi les acteurs politiques à aller au-delà des discours et des slogans en présentant des orientations précises et des propositions capables de répondre aux défis du développement.

Interrogé sur la possibilité de voir émerger un centre politique ou une troisième voie dans le paysage sénégalais, Théodore Monteil se montre ouvert à cette perspective. Il estime toutefois que l’équilibre politique ne dépend pas nécessairement du positionnement au centre. « L’équilibre ne tient pas forcément au fait qu’on soit au centre », explique-t-il.

Pour illustrer sa pensée, il prend l’exemple d’un tabouret qui tient debout grâce à ses trois pieds. Une image qu’il applique au fonctionnement de la République, en faisant référence aux pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Selon lui, ces trois institutions doivent disposer d’une force comparable afin de garantir la stabilité institutionnelle.

Théodore Monteil évoque également la médiation comme une possible réponse aux tensions politiques actuelles. Il estime nécessaire de préserver les mécanismes de dialogue entre les acteurs et d’éviter que les rapports de force ne débouchent sur des ruptures durables.

Pour l’ancien député, l’intérêt national doit ainsi primer sur les ambitions individuelles et les rivalités partisanes. Le Sénégal a besoin, selon lui, d’une classe politique capable de proposer une nouvelle orientation plutôt que de se définir uniquement par son opposition à un adversaire.