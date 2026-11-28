En marge de la 18ᵉ édition du Forum MEDays, qui se tient à Tanger, au Maroc, Mankeur Ndiaye a pris part, ce 28 novembre, à un panel consacré à la migration. L’ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères indique avoir plaidé pour la promotion de la migration légale, une meilleure coopération entre les pays et une gouvernance mondiale respectueuse des droits des migrants.

Dans une publication sur le réseau social X, Mankeur Ndiaye est revenu sur les principales questions abordées lors de cette rencontre. Les échanges ont notamment porté sur les causes profondes de la migration irrégulière, les réseaux criminels impliqués dans le trafic de migrants ainsi que les limites des politiques de protection des frontières.

Au cours de ce panel, les participants ont également mis l’accent sur le co-développement et la nécessité de renforcer la coopération entre les pays d’origine, de transit et de destination.

Pour Mankeur Ndiaye, la gestion des mouvements migratoires nécessite une approche concertée à l’échelle internationale. Celle-ci doit notamment promouvoir les voies légales de migration tout en prenant en compte les réalités qui alimentent les départs irréguliers.

L’ancien chef de la diplomatie sénégalaise a enfin insisté sur l’importance d’une gouvernance mondiale de la migration fondée sur le respect des droits de l’homme et la préservation de la dignité des migrants.