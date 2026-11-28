L’ancien maire de Dakar, Barthélemy Dias, a vivement critiqué le président Bassirou Diomaye Faye et son ancien Premier ministre Ousmane Sonko. Avec sa formule ironique « Bingo moy Binga », en référence au slogan « Sonko moy Diomaye », il a également adressé des clins d’œil à Macky Sall et Idrissa Seck, tout en plaidant pour la mise en place d’une large coalition politique.

Barthélemy Dias s’est livré à une nouvelle charge contre les deux principales figures de l’exécutif sénégalais. Reprenant avec ironie le slogan « Sonko moy Diomaye », l’ancien maire de Dakar a lancé la formule sarcastique « Bingo moy Binga ».

Évoquant les relations entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, il estime que le premier, bien qu’élu président de la République, semble encore douter de son pouvoir. Quant au second, qu’il décrit comme particulièrement rusé, il lui reproche de vouloir donner l’impression qu’il se trouve désormais dans l’opposition. « Il a soif de pouvoir, mais ne sera jamais élu », a-t-il déclaré, visant manifestement Ousmane Sonko.

Dans son intervention, Barthélemy Dias a également rendu hommage à l’ancien président Macky Sall. Selon lui, le Sénégal lui doit beaucoup, particulièrement en matière d’infrastructures. Il a notamment cité les équipements ayant contribué à la réussite des Jeux olympiques de la jeunesse pour illustrer l’héritage de l’ancien régime.

L’ancien maire de Dakar a par ailleurs adressé un clin d’œil à Idrissa Seck, en mettant en avant la nécessité d’un large rassemblement des forces politiques, au-delà des clivages. Il appelle ainsi à la constitution d’une grande coalition susceptible de proposer une alternative au pouvoir actuel et invite le président Bassirou Diomaye Faye à organiser des élections.

Dans cette perspective, Barthélemy Dias exhorte les Sénégalais à ne donner une majorité ni au chef de l’État, qui, selon ses termes, « ne sait pas quoi faire de sa signature », ni à Ousmane Sonko, qu’il accuse de vouloir tout bloquer.

« La responsabilité d’un député n’est pas de saboter au nom de son parti », a-t-il insisté, dénonçant une conception partisane du travail parlementaire.

Barthélemy Dias affirme ainsi travailler à la mise en place d’une coalition majoritaire qui, selon ses ambitions, devra représenter dignement le peuple sénégalais.