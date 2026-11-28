Lors du deuxième numéro de « Wakhtane Ndieurigne », une série de conférences politiques initiée par Dundu, le responsable politique Madana Kane a critiqué les réponses du gouvernement face à la cherté de la vie et aux départs massifs de jeunes vers l’Europe. Il dénonce une succession d’annonces en Conseil des ministres depuis 2024, sans résultats suffisamment visibles dans le quotidien des Sénégalais.

La vie chère et l’émigration irrégulière ont été au centre du deuxième numéro de « Wakhtane Ndieurigne », organisé ce samedi à l’initiative de Dundu. Après une première rencontre consacrée aux finances publiques, cette nouvelle édition a permis au responsable politique Madana Kane de revenir sur deux préoccupations majeures des populations : la baisse du pouvoir d’achat et les départs clandestins de jeunes par voie maritime.

D’entrée, le conférencier a expliqué son choix de privilégier les difficultés sociales plutôt que le folklore politique. « La priorité actuelle, c’est l’immigration clandestine et la vie chère. C’est d’ailleurs pourquoi j’ai refusé le folklore politique. Je ne peux pas me permettre, pendant que nos frères meurent en mer, de verser dans ce registre », a-t-il déclaré.

Les échanges ont notamment été nourris par les témoignages de différentes catégories sociales, parmi lesquelles des pères de famille, des étudiants, des vendeuses de cacahuètes, des coiffeuses et des rescapés de l’émigration irrégulière. Ces interventions ont mis en évidence les difficultés économiques et sociales auxquelles sont confrontés les ménages.

Madana Kane a particulièrement interpellé les autorités sur les engagements pris depuis 2024 pour lutter contre l’émigration irrégulière et favoriser l’insertion professionnelle des jeunes.

Il est revenu sur le Conseil des ministres du 18 septembre 2024, organisé dans le contexte du drame de Mbour. À cette occasion, le président de la République avait demandé l’organisation de concertations nationales sur la migration irrégulière et instruit le Premier ministre ainsi que le ministre des Finances de mettre en place un programme budgétaire spécial consacré à la prévention du phénomène.

Deux ans après, le responsable politique s’interroge sur la mise en œuvre et les résultats de cette initiative, alors que les départs en pirogue continuent. « Est-ce que ce programme spécial a été mis en œuvre ou non ? En tout cas, même s’il a été mis en œuvre, ce qui est clair, c’est qu’il n’a pas eu d’effet visible, puisque les gens continuent de partir », a-t-il relevé.

Il affirme également que la question de l’emploi des jeunes a été abordée à au moins neuf reprises en Conseil des ministres entre septembre 2024 et novembre 2026, sans changements suffisamment perceptibles selon lui.

À ce titre, il a cité les instructions données par le président de la République lors du Conseil des ministres du 18 novembre 2026, demandant au Premier ministre de lui proposer un programme spécial en faveur des jeunes ainsi qu’un programme prioritaire d’insertion et d’entrepreneuriat.

Madana Kane a aussi rappelé l’engagement du chef de l’État, formulé dans son discours à la Nation du 31 décembre 2025, de consacrer l’année 2026 à la jeunesse. Une annonce qu’il a mise en perspective avec la persistance des départs et des pertes en vies humaines en mer. « 2026 a bien tenu ses promesses, malheureusement dans le mauvais sens », a-t-il ironisé.

Sur la question du pouvoir d’achat, le conférencier a également pointé le décalage entre les annonces gouvernementales et les réalités vécues par les ménages.

Il a rappelé qu’en avril 2024, le président de la République avait demandé l’élaboration d’un plan d’urgence opérationnel, la mise en place d’un contrôle permanent des prix et d’un mécanisme de suivi des approvisionnements. D’autres instructions ont ensuite porté sur la politique d’approvisionnement, la régulation des marchés et des mesures sectorielles. En 2026, l’annonce d’un observatoire permanent sur la vie chère est venue compléter ces initiatives.

Pour Madana Kane, ces différentes annonces n’ont pas suffisamment amélioré les conditions de vie des populations. « Quand une urgence dure plus de deux ans, la question n’est plus celle de l’annonce, mais celle de l’efficacité des réponses apportées », a-t-il soutenu.

Il s’est également interrogé sur la répétition des mêmes directives en Conseil des ministres. « À chaque Conseil des ministres, on répète la même chose. Qu’est-ce qui fait qu’une urgence dure aussi longtemps au point de devenir la normalité ? », a-t-il demandé.

Au-delà de ses critiques, Madana Kane a présenté cette rencontre comme un cadre d’écoute et de réflexion collective. Il a invité les participants à partager leurs expériences et à contribuer à la formulation de propositions susceptibles d’apporter des réponses concrètes aux difficultés des Sénégalais.