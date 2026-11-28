Dans une tribune consacrée à la controverse autour de la loi de finances rectificative (LFR) 2026, Ibrahima Hamidou Dème prend position en faveur du recours au décret présidentiel pour mettre en vigueur le texte budgétaire rejeté par l’Assemblée nationale. Il estime que cette décision répondait à une nécessité de continuité de l’action publique, tout en appelant les institutions à dépasser les considérations partisanes au profit de l’intérêt général.

Le débat porte sur le décret n° 2026-2416 du 19 novembre 2026, par lequel le président de la République a mis en vigueur le projet de LFR 2026 après son rejet par les députés. Cette décision a suscité une controverse sur l’interprétation des dispositions constitutionnelles et organiques encadrant la procédure budgétaire.

Dans sa tribune, Ibrahima Hamidou Dème expose les deux principales lectures juridiques qui s’opposent. Les défenseurs du recours au décret s’appuient notamment sur l’article 68 de la Constitution, l’article 5 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) et l’article 88 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Selon cette interprétation, le mécanisme constitutionnel de mise en vigueur par décret peut également s’appliquer aux lois de finances rectificatives.

À l’opposé, d’autres juristes considèrent que ce dispositif concerne essentiellement la loi de finances initiale et ne peut être étendu aux LFR. Ils estiment également que le rejet du texte par l’Assemblée nationale, à travers l’adoption d’une question préalable, constitue une décision parlementaire dont l’Exécutif ne peut neutraliser les effets par décret.

Face à ces deux interprétations, Ibrahima Hamidou Dème défend la légalité du recours présidentiel. Il considère que l’article 68 ne limite pas explicitement son champ d’application aux seules lois de finances initiales. Il s’appuie également sur la LOLF, qui reconnaît aux lois de finances rectificatives le caractère de lois de finances, ainsi que sur le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, qui prévoit les mêmes règles d’examen et de vote pour les deux catégories de textes.

L’auteur de la tribune estime ainsi que le mécanisme constitutionnel ne peut être écarté au seul motif que le texte concerné est une loi de finances rectificative. Pour lui, le recours au décret constituait, dans les circonstances de l’espèce, une réponse nécessaire afin d’éviter que le désaccord entre l’Exécutif et le Parlement ne compromette la continuité de l’action publique.

Au-delà de l’interprétation des textes, Ibrahima Hamidou Dème insiste sur la responsabilité des institutions dans la préservation de l’intérêt général. Il rappelle que l’Assemblée nationale dispose pleinement de ses prérogatives de contrôle et de décision sur les orientations budgétaires du Gouvernement. Elle peut donc rejeter un projet de loi lorsqu’elle estime que son contenu ne répond pas aux besoins économiques et sociaux du pays.

Toutefois, il estime que cette prérogative doit s’accompagner d’un sens des responsabilités. Selon lui, l’examen d’une loi de finances rectificative ne doit pas se transformer en simple confrontation politique, compte tenu des conséquences que les décisions budgétaires peuvent avoir sur la conduite des affaires publiques.

L’auteur adresse également une mise en garde à l’Exécutif. Il considère que l’efficacité gouvernementale ne saurait justifier le contournement des prérogatives parlementaires ni l’affaiblissement du contrôle démocratique. Il appelle ainsi les deux pouvoirs à exercer leurs compétences dans le respect de leurs limites respectives.

La question du contrôle juridictionnel occupe également une place importante dans son analyse. Ibrahima Hamidou Dème estime que la controverse autour du décret n° 2026-2416 ne doit pas être écartée par une simple invocation de la notion d’acte de gouvernement. Il défend le rôle du juge comme garant de la légalité et de l’équilibre institutionnel.

À cet égard, il rappelle la décision du Conseil constitutionnel du 15 février 2024, rendue dans le contexte de la crise institutionnelle liée au report de l’élection présidentielle. Il estime que cette jurisprudence, qui avait notamment censuré la prorogation du mandat présidentiel et annulé le décret portant abrogation de la convocation du corps électoral, doit inspirer une conception exigeante du contrôle juridictionnel.

En conclusion, Ibrahima Hamidou Dème appelle à une République fondée sur la responsabilité de ses institutions. S’il assume sa position en faveur du recours au décret dans le contexte de la LFR 2026, il précise qu’elle ne constitue pas une défense inconditionnelle des pouvoirs présidentiels. Il plaide pour un Exécutif responsable, un Parlement indépendant et une justice capable de garantir le respect de la Constitution.

Pour lui, les divergences politiques ne doivent pas faire perdre de vue l’essentiel : la préservation des institutions et la primauté de l’intérêt supérieur de la Nation.