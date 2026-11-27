Ancien proche de PASTEF, aujourd’hui dans la mouvance présidentielle, le directeur général de l’Agence d’assistance à la sécurité de proximité (ASP), Seydina Oumar Touré, a réagi à la récente déclaration d’Ousmane Sonko, leader du parti et président de l’Assemblée nationale.

Dans une publication sur Facebook, l’ancien capitaine de gendarmerie a notamment critiqué ce qu’il considère comme une différence de traitement entre les Sénégalais qui adhèrent à PASTEF et ceux qui choisissent de rejoindre le camp du président de la République.

« « Ouverture » est le terme qu’ils emploient pour accueillir leurs nouveaux adhérents au sein de leur parti politique. En revanche, ceux qui choisissent de rejoindre le président de la République sont aussitôt qualifiés de transhumants et de profiteurs. Ainsi, pour être considéré comme patriote, honnête, sincère et loyal, il faudrait nécessairement appartenir à leur ensemble. À en croire ces personnes… », a-t-il écrit.

Seydina Oumar Touré estime que la majorité des Sénégalais a compris ce qu’il qualifie de manipulations. « Heureusement, la majorité des Sénégalais a compris ces manipulations. Dieu, dans Sa justice, arbitrera sûrement, et très bientôt », a-t-il ajouté.

Cette référence à un prochain arbitrage intervient dans un contexte marqué par la perspective des élections locales de 2027. Lors de sa déclaration du jeudi 26 novembre, Ousmane Sonko a lui-même évoqué cette échéance électorale, affirmant : « Il y aura forcément des élections en 2027 ».