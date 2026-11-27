Le président de PASTEF-Les Patriotes, Ousmane Sonko, affirme que sa formation politique figure désormais parmi les cinquante plus grands partis au monde en nombre de cartes de membre vendues. Rapporté à la population nationale, le mouvement se classerait même parmi les quarante premiers, selon les estimations de son leader. Une performance qu’il attribue à la mobilisation des militants, à quelques jours du grand rassemblement prévu les 5 et 6 décembre 2026 à Thiès.

Dans une déclaration adressée à ses compatriotes, le président de l’Assemblée nationale a mis en avant les résultats de la campagne de vente des cartes de membre pour illustrer la progression de sa formation. « D’après les calculs et les statistiques que j’ai, ainsi que les recherches que nous avons faites sur les plus grands partis au monde, par rapport au nombre de cartes de membre vendues, Pastef fait partie des cinquante plus grands partis au monde », a-t-il déclaré.

Ousmane Sonko estime que le classement de PASTEF serait encore plus favorable si le nombre d’adhérents était rapporté à la population du Sénégal. Selon ses calculs, le parti figurerait alors parmi les quarante premières formations politiques mondiales en valeur relative.

Pour expliquer cette performance, le leader des Patriotes invite à tenir compte de deux éléments dans les comparaisons avec les grandes formations étrangères : le poids démographique de pays comme l’Inde, la Chine ou les États-Unis, ainsi que l’ancienneté de certains partis politiques, fondés dès le XIXe siècle. PASTEF, rappelle-t-il, n’a pas encore treize ans d’existence.

« Avec ce rapport, en peu de temps, nous rendons grâce à Dieu, mais surtout aux Sénégalais. Félicitations aux militants, merci aux Sénégalais pour leur confiance », a-t-il déclaré.

À l’approche du rassemblement prévu les 5 et 6 décembre à Thiès, Ousmane Sonko entend maintenir cette dynamique et poursuivre l’élargissement des rangs de son parti. Il a ainsi annoncé le lancement d’un challenge entre les différentes structures durant la dernière semaine précédant cette rencontre.