Une publication de Mary Teuw Niane sur Facebook suscite des réactions chez les militants de PASTEF. À la suite de la récente sortie d’Ousmane Sonko, le directeur de cabinet du président de la République a partagé une formule qui retient l’attention : « La maladie infantile de la soif du pouvoir. »

Sans mentionner explicitement le président de l’Assemblée nationale, Mary Teuw Niane a ainsi alimenté les interprétations au sein des militants de PASTEF. Plusieurs d’entre eux voient dans cette publication une pique adressée à Ousmane Sonko, en raison notamment de la proximité entre les deux prises de parole.

La formule semble faire référence à une ambition politique jugée excessive ou à une volonté de conquête et de conservation du pouvoir. Toutefois, en l’absence de toute référence explicite à Ousmane Sonko, la cible du message reste sujette à interprétation.

Sur les réseaux sociaux, des militants de PASTEF ont rapidement établi un rapprochement entre les deux ddéclarations.