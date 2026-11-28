Alors que les appels aux grands rassemblements et aux alliances politiques se multiplient, le leader du mouvement Dundu, Madana Kane, invite les acteurs politiques à revoir leurs priorités. Pour lui, les urgences sociales et économiques, notamment la vie chère et l’émigration irrégulière, doivent passer avant les démonstrations de force. Il plaide également pour des coalitions fondées sur un diagnostic partagé, une vision et un programme, avant toute discussion sur le choix des dirigeants.

Le leader du mouvement Dundu, Madana Kane, appelle les acteurs politiques à placer les préoccupations des populations au cœur de leurs priorités. Dans un contexte marqué par l’appel d’Ousmane Sonko à un « Tera meeting » et l’annonce d’une grande coalition par Barthélemy Dias, il estime que le Sénégal a d’autres urgences que les rassemblements politiques, les démonstrations de force et les calculs d’alliances.

S’exprimant lors de la deuxième édition de « Wakhtane Ndieurigne », une série de conférences politiques initiée par son mouvement, Madana Kane a mis en garde contre ce qu’il qualifie de « folklore politique ». Selon lui, la vie chère et l’émigration irrégulière constituent des préoccupations autrement plus urgentes.

« Le pays n’a pas besoin de folklore politique en ce moment », a-t-il martelé, invitant les responsables à se concentrer sur les difficultés quotidiennes des Sénégalais et les départs de jeunes à la recherche de meilleures conditions de vie.

Le leader de Dundu s’est également prononcé sur les initiatives de regroupement politique et la multiplication des appels à la formation de grandes coalitions. S’il reconnaît que l’union fait la force, il met en garde contre les alliances construites uniquement autour de partis et de personnalités en quête de pouvoir.

Pour Madana Kane, une coalition ne doit pas se limiter à une simple addition de formations politiques. Elle doit avant tout reposer sur une offre programmatique claire et des réponses concrètes aux préoccupations des Sénégalais.

Il préconise ainsi que les acteurs s’accordent d’abord sur un diagnostic partagé de la situation du pays, une vision commune et les solutions à proposer. Le choix des responsables chargés de conduire le projet ne devrait intervenir qu’après cette étape.

En invitant les acteurs politiques à définir d’abord ce qu’ils souhaitent proposer au Sénégal avant de discuter de ceux qui devront porter cette ambition, Madana Kane résume sa position par une formule : « Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs ».