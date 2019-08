Logée dans la poule A avec la Côte d’Ivoire et l’Egypte, le Sénégal ne devrait pas avoir de problèmes pour se qualifier en quarts de finale. Mais, selon la capitaine des Lionnes, Astou Traoré, elles sont prêtes à affronter toutes les équipes qualifiées à ce tournoi qui sera discutera à Dakar Arena de Diamniadio.

‘’Toutes les équipes sont bonnes dans cette compétition. On prend tous les adversaires au sérieux. On s’est préparé pour affronter toutes les équipes qui se sont qualifiées à cet Afrobasket. Notre objectif est de remporter la coupe’’, a confié Astou Traoré en marge de la cérémonie de remise du drapeau présidé de la jeunesse et de la construction citoyenne.

Classées parmi les favoris de la compétition, les protégées de Cheikh Sarr se disent prêtes à surmonter toutes les épreuves pour atteindre leur objectif. ‘’Nous travaillons depuis quelques semaines. Il faut maintenant appliquer les conseils du coach sur le terrain. Il y aura forcément de la pression, quand on organise l’Afrobasket. Mais nous avons l’habitude de jouer cette compétition’’, tempère la capitaine des Lionnes devant Néné Fatoumata Tall qui les a bien galavanisés.