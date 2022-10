Attaque contre Karim Wade : Franck Daddy Diatta descend Mimi Touré

D’ailleurs, cette haine viscérale qu’elle éprouve à l’endroit de Karim WADE ne nous surprend pas en ce sens qu’ elle avait frappé à maintes reprises à la porte de Karim, à l’époque, pour vouloir entrer dans la génération du concret mais en vain. Le ministre d’Etat ne l’a jamais reçue. Toutes les autres portes qu’elle frappe lui sont fermées sans doute parce que personne ne veut d’elle , même pas l’opposition. Elle erre comme une âme troublée.

Par contre, au Sierra Léone, elle y serait la bienvenue puisqu’il paraît que c’est votre pays d’origine. En effet, tu serais venue de la Sierra Léone à l’âge de 2 ans et transitant par la Gambie. Il paraît qu’aussi ton oncle a acquis la nationalité sénégalaise par la corruption et a immigré illégalement au Sénégal. Mieux, ton vrai nom c’est Aminata JOHN et non TOURÉ citoyenne de la Sierra Leone. D’ailleurs, tu n’as ni l’élégance, ni la grâce d’une Sénégalaise, tous les sénégalais peuvent constater que tu n’as pas d’ancêtres au Sénégal et ta famille est inconnue au Sénégal. Ton comportement, ton attitude et tes valeurs démontrent que tu n’as rien d’une Sénégalaise. Ton arrogance, ton opportunisme et ta méchanceté sont légendaires.

Aminata, à propos de tes vraies origines, nous demanderons au Président qui sera élu en 2024 de lancer une enquête sur la manière dont cette nationalité et que si les faits seront confirmés, nous te ferons retourner dans ton pays, la Sierra Leone, en espérant, que là-bas tu puisses peut-être gagner dans le bureau de vote de ton village.

Cependant, en attendant ta prochaine extradition, arrête de vouloir faire de Karim Wade l’objet de promotion personnelle et d’existence politique. Karim WADE ne s’abaissera jamais à ton niveau car la bave du crapaud est incapable de salir la blancheur de la colombe. Et, si tu es courageuse comme tu le prétends, déverse ta bile et tes insanités à ceux qui t’ont empêché d’être président de l’hémicycle.

Enfin, nous gardons et garderons en toi, la personne qui a sacrifié la justice sur l’autel de la politique, foulant aux pieds les chartes fondamentales . Nous retenons de toi aussi la personne qui a menti aux sénégalais à leur disant que la traque a fait recouvrir à l’État du Sénégal 250 milliards que personne n’a vu à ce jour. Tu as été démentie par l’assemblée nationale et par le porte-parole de l’apr. Aminata John, des soins pour mythomanie chronique ou alors psychiatriques peuvent t’être prodigués. Tu as en vraiment besoin.

Frank Daddy Diatta