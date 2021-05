Attaque contre la Palestine…l’opposition sénégalaise bombarde Israël

« Depuis la mi-avril 2021, des groupes de colons juifs d’extrême droite ont multiplié les tentatives d’expulsion de plusieurs familles palestiniennes de leurs maisons à Sheikh Jarrah ainsi que les provocations inacceptables particulièrement à Jérusalem-Est, et à travers toute la Cisjordanie occupée. Les forces d’agression israéliennes n’ont pas hésité à lancer un assaut barbare contre des fidèles réunis dans la Mosquée Al Aqsa, troisième lieu saint de l’Islam, ou voulant pratiquer leurs dévotions sur son esplanade. Dans le même temps, comme durant l’été meurtrier de 2014, l’armée israélienne déverse quotidiennement ses bombes sur les populations de Gaza, ville de deux millions d’habitants réduite en camp de concentration à ciel ouvert ! Ne sont épargnés ni enfants ni femmes ni vieillards. L’État terroriste d’Israël réédite sous les yeux du monde les pogroms nazis de triste mémoire, en violation de toutes les règles du droit international, avec la complicité des puissances impérialistes, les USA en tête, et celle des régimes qui leur sont inféodés au Proche et Moyen Orient et à travers le monde.

Mais la résistance héroïque du peuple palestinien martyr reste vivace et vivante. En dépit des conditions extrêmement difficiles et du rapport de forces militaire plus que disproportionné, la résistance palestinienne se trouve contrainte de mener à la fois une guerre populaire prolongée de libération nationale et une insurrection sous forme de guérilla urbaine, pour se libérer de l’occupation, de la colonisation et de l’apartheid. Une chose est sure : cette résistance est indestructible et invincible, et Israël l’apprend tous les jours à ses dépens, tout au long de ces 73 ans que dure la naqba, cette catastrophe de la spoliation et de la déportation du peuple palestinien depuis la création unilatérale de l’Etat d’Israël. Et aujourd’hui, Monsieur Benyamin Netanyahu, inculpé dans trois affaires de corruption devant les juridictions de son propre pays, n’a nullement le droit de chercher à noyer sa crise politique dans le massacre cynique de citoyens palestiniens, des civils pour la plupart, exterminés par centaines ou blessés par milliers.

Le Sénégal a la responsabilité de présider sans interruption, depuis 1975, le Comité des Nations-Unies pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Il ne peut donc pas se contenter de renvoyer dos à dos l’agresseur, l’Etat d’Israël et la victime, le peuple de Palestine, dans des termes vaguement diplomatiques. En effet, le récent communiqué du Ministère des Affaires Etrangères et les déclarations du Président de la République, condamnant « le recours à la violence sous toutes ses formes », ou appelant à la « retenue et à la désescalade », « pour que des discussions saines et sérieuses puissent être engagées entre ces deux communautés », qu’ « Israël est également un partenaire », sont absolument en déphasage des responsabilités particulières du Sénégal et en deçà des attentes des différentes composantes de notre peuple, meurtri dans sa chair, dans son sang et dans sa spiritualité.

Nous partis politiques et mouvements citoyens soussignés, condamnons avec la dernière énergie les violences criminelles des forces d’occupation israéliennes, réaffirmons notre solidarité entière avec le peuple palestinien, et appelons toutes les forces éprises de liberté, de justice, de démocratie et de paix au Sénégal, en Afrique et dans le monde, les partis politiques, les mouvements sociaux, les syndicats, les guides religieux, les associations et organisations de la société civile ainsi que la presse, à renforcer massivement leur mobilisation et sous toutes les formes appropriées, pour le triomphe de la cause palestinienne, jusqu’à l’établissement d’un Etat palestinien viable, libre, indépendant et démocratique dans les frontières de 1967, avec Jérusalem Est comme capitale.

Dakar le 16 mai 2021

SIGNATAIRES : APE /DËGGU, BOKK LIGGEYAL SENEGAL, DEF LI LA WAR, DËGGU LIGGEEY, JOT SA REEW, MAC/BJ, MOUVEMENT IDEAL, MRDS, PASTEF, RND, SYNERGIE VISION, UMA, YOONU ASKAN WI